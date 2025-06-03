孙庆坤 李思雨

原标题：平台经济激发小商户活力

个体工商户是我国数量最多的经营主体，是民营经济的重要组成部分，在稳增长、促就业、惠民生等方面发挥着不可替代的作用。近日，市场监管总局召开平台企业支持个体工商户发展座谈会，鼓励平台企业结合自身特点推出更多支持个体工商户发展的务实举措。

作为连接供需双方的中介和载体，平台企业正通过数字赋能、流量扶持、市场拓展等多种方式持续发力，不断拓展个体工商户发展空间。

真金白银减轻经营负担

今年一季度，全国新设个体工商户394.9万户。截至3月底，第三产业个体工商户达1.11亿户，占个体工商户总量的比例接近九成。

国家电子商务示范城市专家委员会专家李鸣涛介绍，批发零售、住宿餐饮、居民服务等行业竞争较为充分，加上线下经营成本，行业利润率普遍不高。因此，平台企业进入后吸引了大量第三产业个体工商户开展线上运营。

近年来，受平台企业低价竞争策略影响，中小微商户线上经营利润逐渐走低。同时，不断升高的平台服务费及营销流量投入进一步挤压了中小商户盈利空间。

为切实降低中小商户经营成本，促进平台经济的健康发展，我国平台企业推出了一系列扶持政策。

“我们是小商户，始终面临线下开店成本较大的压力。因此，今年3月我们转战快手直播卖货。”河北沧州佳佳时尚服饰老板高京生说。

“0元开店”是吸引佳佳时尚服饰入驻快手电商的主要原因。为了帮助中小商家更低成本快速开通店铺开启经营，快手电商针对限定店铺类型、限定类目推出“免保证金”开店权益，帮助更多商家通过快手零成本“先试运营”获得收益，再补缴保证金。目前，快手“0元开店”已覆盖万余个商品类目。

去年底，美团投入10亿元助力金支持餐饮优质商家创新发展，其中5亿元用于支持中小餐饮商家发展，对在平台经营超过3年、复购高、口碑好的优质中小餐饮商家，根据线上经营规模，提供5000元到5万元不等的现金支持。截至目前，已有3.8万家商户获得现金支持。

在政策层面，为规范平台向经营者收取佣金、抽成、会员费等行为，市场监管总局近日发布《网络交易平台收费行为合规指南（征求意见稿）》，明确提出平台要合理制定收费标准，健全收费规则、收费公示等制度机制。随着有关政策落地实施，平台企业将进一步优化收费合规建设，推动行业健康发展，构建平台和经营者和谐共生的良好生态。

科技创新激活流量价值

“酒香也怕巷子深”是中小个体工商户在平台发展的痛点，而平台流量对经营主体开展线上经营具有重要作用。通过技术手段帮助商家精准对接流量，让个体工商户被“看见”，帮助他们获得切实利益。

市场监管总局去年印发《关于引导网络交易平台发挥流量积极作用扶持中小微经营主体发展的意见》，鼓励平台根据自身运营情况，进一步优化算法，合理配置流量资源，帮助经营主体提升品牌和产品知晓度，拓展市场。

今年初，抖音电商发布了九大扶持商家新举措，提出“升级流量机制”。小商家在平台最高可获得6000元流量券，并可获得定向流量补贴，以提升商家和商品的曝光度。针对90天内无体验分的新商家，平台还将推出快速运营绿色通道，帮助其参与平台活动、进入精选联盟。

“在平台新商户流量扶持下，来我们直播间买渔具的用户越来越多，销售额实现了翻倍增长，公司也从家庭小作坊逐步发展到初具规模。”来自山东威海的渔具品牌“巧渔夫”创始人张永杰说。

人工智能等技术的应用也为平台内商家带来了诸多便利。例如，在快手直播间，磁力开创平台通过AIGC技术帮助广告主高效生产创意素材；女娲数字人直播简化直播流程，降低开播门槛；数字员工智能Bot能自动识别用户问题并迅速回应，提升转化率。

李鸣涛建议，平台应充分利用AI等工具为个体工商户提供全方位运营辅助，帮助其降低相关运营成本，提升营销和运营效率。同时，基于平台大数据为个体商户提供更具针对性的客户引流服务，制定更公平合理的流量分配算法，提升供需匹配准确度和客户转化率，帮助个体商户发展新用户，增加中小商户曝光机会。

规则创新筑牢营商屏障

不少平台内的个体工商户在长期经营过程中深受恶意退货、运费成本高、差评内卷等问题困扰。对此，多家平台正通过机制创新与服务升级，构建更加公平的经营生态，为商户筑牢营商屏障。

服饰类商品的退货率一直居高不下。高京生告诉记者，其店铺退货率基本维持在50%左右，有时甚至高达80%，运费险严重吞噬利润。针对商家关注的运费险问题，抖音推出降费政策，协调合作伙伴为符合条件的商家或达人降低10%至40%的运费险成本，预计今年将为商家节省超45亿元。

聚焦评分体系痛点，美团将“单一主观打分”升级为“多维综合评分”，从餐品质量、配送时效、包装服务等多维度评估商家服务水平，同时升级“AI差评识别系统”，自动拦截伪造评价与恶意攻击，处置时效缩短12小时。

针对“仅退款”条款被一些消费者恶意利用“薅羊毛”问题，去年11月，市场监管总局约谈6家电商平台，通报其“仅退款”规则挤压商家生存空间。快手平台为“仅退款”设立触发条件并给予商家一定选择权，还通过升级“薅羊毛”人群的自动识别能力，严厉打击被标识为高频无理由退货等标签买家的恶意“仅退款”行为。

在售后规则优化上，淘宝天猫建立电商行业首个账号诚信体系，针对消费者退货掉包等行为，商家可投诉录入诚信系统，平台将视情况驳回售后或实施限购；拼多多成立“商家权益保护委员会”，通过专线服务、纠纷快速处理等机制，持续提升中小商户的经营安全感。

李鸣涛表示，通过电商平台全方位赋能，扶持一批具备一定创新能力的商家，形成鼓励创新、鼓励品质、鼓励品牌的产业氛围，不仅有利于满足新消费的多元需求，也有利于带动产业带商家通过差异化竞争，走出同质化“价格战”。

(责编：杨曦、李楠桦)

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