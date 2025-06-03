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农机收麦显身手

夏先清
2025年06月03日08:56 | 来源：经济日报
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原标题：农机收麦显身手

　　“三夏”时节，丰收正忙。小麦主产省河南各地一派忙碌，收割机在金黄麦浪间来回奔走。伴随着阵阵轰鸣声，一垄垄金色麦穗被卷入机器，吐出颗颗饱满的麦粒。

　　河南省开封市杞县97.38万亩小麦迎来收获季，在一望无际的麦田里，到处可见大型收割机来回穿梭的场面。今年该县小麦平均亩穗数可达40.15万头，穗粒数可达34.36粒，预计平均每亩单产可达到473.04公斤，总产可达46.06万吨，总体上小麦单产和总产均好于往年。

　　杞县城郊乡豆贵寨村农民李明仓站在金黄的麦田旁，欣喜地算起收成：“今年4亩小麦亩产900斤到1000斤，从播种到收割都有农技员指导，田里啥时候浇水、防病，心里都有数。”这一成果正是杞县科学种田的缩影。杞县农业农村局局长鲁凤胜表示，通过选用优良品种、推广应用小麦规范化播种，精准水肥调控，实施“一喷三防”等技术，全县小麦抗逆性显著增强，群体结构、穗粒结构持续优化。

　　在项城市高标准农田，麦浪随风翻涌，如一片金色海洋。“由于春夏连旱，今年的小麦株高比往年矮了一些，收获期也提前了几天，看今天的收获情况，单产还可以。”赵书义是项城市农技人员，刮风下雨后总爱往麦田里跑，看了亩穗数，又数穗粒数，直到捧起金灿灿的麦粒，他才算彻底放心。

　　“今年的小麦浇了3次水，多投入了人力、物力、财力，丰收来之不易，收获更应该控制机收损失！”在沈丘县刘湾镇陈洼村麦田里，村党支部书记陈国梁边查看收割后的麦茬高度边对记者说。为确保状态最佳，河南各地提前对联合收割机进行检修和调试，对农机手进行严格培训。

　　一大早，南阳市卧龙区谢庄镇大庙村、田营村小麦机收现场一派忙碌。当地抢抓晴好天气适时抢收抢种，“三夏”生产有序推进，田间地头处处可见繁忙的劳作景象。据了解，今年南阳小麦种植面积1100万亩。南阳市强化农机调度，组织2万多台联合收割机投入麦收会战，按照“就近签约、连片作业、梯次推进”原则，实行跨区机收“网格化”管理，开展“点对点”作业服务。同时完善农机通行措施，全市高速口对联合收割机及其运输服务车辆实行优先查验、免费放行，并在高速路口、主要国省道口建立64个“三夏”跨区机收服务站。

　　目前，河南省各地按照抢收抢种抢管、保农机保服务保安全“三抢三保”要求，全力以赴打好今年农业生产“第一仗”。河南省委、省政府始终把夏粮生产作为今年“三农”工作的头等大事，召开麦田管理视频调度会等研判形势、抓好抗灾夺丰收工作。全省各级各部门千方百计开展抗旱浇灌、科学高效推进“一喷三防”，及早安排部署“三夏”生产，全力以赴打好抗灾保夏粮攻坚战，牢牢守住粮食安全底线。

　　近日，河南省公安厅交通管理总队下发通知，要求全省各级公安交管部门针对“三夏”期间道路机收车辆流量大幅增加，农村地区面包车、低速载货汽车相对集中等情况，针对性地制定工作措施，落实责任单位和责任人。进一步强化路面管控，加大巡逻力度，最大限度地把装备、警力放在路面上。加强高速公路上下站口、机收车辆通行频繁路段交通秩序维护，提示“三夏”机收车辆合理选择路线，全力保障高效通行。

　　“三夏”期间是农机作业的高峰期。摸底情况显示，河南全省可用稻麦联合收割机18万台，加之省外常年来豫跨区作业的2万余台收割机，“三夏”期间该省联合收割机投入量预计在20万台以上。其中，接入“河南农机云”平台的联合收割机有6.8万余台，依托信息化调度系统可实现作业需求与机械分布的精准匹配，为夏粮机收提供坚实装备支撑。

　　种足管好秋粮，奠定全年丰收基础。今年河南继续实行党政同责考核，认真落实耕地地力保护补贴、大豆玉米带状复合种植、耕地轮作等强农惠农政策，调动农民种粮积极性，将夏播任务落实到县、到乡、到主体，确保全省秋粮面积稳定在7600万亩以上，大豆稳定在570万亩以上。

(责编：杨曦、李楠桦)
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