一季度末科技型中小企业获贷率49.6%
2025年06月03日08:56 | 来源：经济日报
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原标题：一季度末科技型中小企业获贷率49.6%
本报北京6月2日讯（记者勾明扬）中国人民银行日前发布的金融机构贷款投向统计报告显示，今年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额265.41万亿元，同比增长7.4%，一季度人民币贷款增加9.78万亿元。其中，贷款支持科创企业力度较大。
一季度末，获得贷款支持的科技型中小企业27.18万家，获贷率49.6%，比去年同期高3.6个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额3.33万亿元，同比增长24%，增速比各项贷款高17.1个百分点。获得贷款支持的高新技术企业26.71万家，获贷率为57.7%，比去年同期高1.3个百分点。高新技术企业本外币贷款余额18.45万亿元，同比增长8.5%，增速比各项贷款高1.6个百分点。
(责编：杨曦、李楠桦)
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