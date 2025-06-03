日前，国泰航空宣布与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中石化”）签订协议，为国泰航空于香港国际机场出发的部分航班，加注由中石化生产并与传统航空燃油混合的可持续航空燃油。

据介绍，可持续航空燃油（SAF）是透过废弃物原材料或其他非化石碳源所生产的替代航空燃料。国泰航空在今年4月于香港国际机场为航班加注由中国石化镇海炼化公司生产的一批可持续航空燃油。这批可持续航空燃油的原材料为废弃食用油，采用了加氢处理酯与脂肪酸技术生产，已获国际可持续发展与碳认证（ISCC )确认，全生命周期内可比传统航油减少约80%的碳排放量。

国泰可持续发展部总经理张承恩表示：“国泰航空此次购买和使用镇海炼化的产品，不仅仅是一次燃油加注，更是对国产可持续航空燃油上下游产业链的积极拓展。希望通过此次与中石化合作，支持更多国产可持续航空燃油的应用，减少对化石燃料的依赖。”

据悉，国泰航空去年先后于阿姆斯特丹机场和伦敦希思罗机场，采用两批国产可持续航空燃油为航班加注。未来，将继续以企业经验，支持香港相关政策发展以进一步扩大可持续航空燃油应用，推动香港国际机场巩固其国际顶尖航空枢纽地位。

(责编：董童、李源)

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