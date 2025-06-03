原标题：联通数科赋能河北高阳经济开发区生态印染产业园发展

毛巾是人们生活中不可或缺的必需品，全国每生产三条毛巾，就有一条来自河北高阳县。高阳素来有着“中国纺织之乡”的美誉，以毛巾为主的纺织产业链是全国最大的毛巾类纺织印染产业集群，形成了集纺纱、织造、印染、销售于一体的完整产业链条。然而印染环节所带来的印染污废产物，一度成为高阳县经济社会发展的拦路虎。

随着数字经济的蓬勃发展和数字化转型的加速推进，高阳纺织产业也迎来了一场深刻的变革，他们积极拥抱新技术、新模式，借助联通数字科技有限公司数字化转型全栈能力，将5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等前沿技术融入生产，以数字化智能化赋能产业提质增效、生产管理安全、绿色低碳转型，推动传统纺织产业向数字化、智能化、绿色化华丽蜕变。

走进河北高阳经济开发区生态印染产业园，扑面而来的是浓郁的科技氛围。在全景综合展示大屏前，管理人员正熟练地操控着三维场景，进行360度全方位旋转和自由缩放。屏幕上，已入驻的22家印染企业的生产运行情况清晰呈现，产业园的印染环保、智慧应急、安全生产等情况也一目了然。

该项目是联通数科助力客户重点打造的国家级示范循环生态印染产业园“产业大脑”。在国家“双碳”战略和京津冀一体化协同发展的大趋势下，高阳县正有序推进产业整合升级，促进县域特色经济发展。产业园将逐步把分散在县域各处的40余家印染企业整合并搬迁入园内，通过实施统一的智慧化运营管理，实现生产效率跃升，促进资源零碳循环，并减少对周边环境的影响，走出一条绿色发展的新路径。

在项目建设过程中，联通数科充分展现了强大的技术实力和深厚的行业积淀，为产业园提供了全栈一体化的数智转型全流程服务。从顶层规划开始，联通数科专家团队深入现场开展详细调研，量身定制提供科学合理的解决方案，精心打造数字底座及产品应用。

在云服务方面，基于联通云全栈能力，开发一朵安全可靠、专属定制的高阳循环印染工业园私有云，提供涵盖计算、存储、网络等基础资源的定制化云服务，满足产业园管理方和入驻企业多样化的云计算需求，保障数据安全存储与高效处理，为产业园的数字化运行奠定坚实的基础。

在平台产品方面，通过融合“格物”物联网平台与“同舟”数字化使能平台能力，联通数科自研的5G全连接平台成为产业园的“智慧神经中枢”。该数字底座平台包含了物联网平台、数据治理平台、综合服务平台、指挥中心等模块，实现了产业园各类设施设备的统一联网管理与实时监测，对海量异构数据进行清洗、整合、分析等治理。同时，为产业园管理人员、运营人员、第三方支撑单位、入驻企业等提供一站式业务办理、企业管理、监测防控等数字化服务。此外，通过统一平台对接既有和在建数字化系统，提供标准化接口与分级管控访问入口，让用户随时随地都能便捷处理业务，极大提升了产业园的管理效率和协同能力。

在应用方面，产业园的“智慧大脑”——指挥运营中心，宛如一位全能型“管家”，一方面能够全景呈现产业园地块、设施及纺织印染企业分布情况；另一方面能够对印染及毛巾产业的运行和对标情况进行精准分析，为产业园规划扩建、公共设施升级、招商引资、强链补链、日常运营检查等提供深度数据洞察和智能化决策辅助。

而智慧治理平台则是产业园安全生产与低碳环保的“守护者”。该平台包含印染环保、智慧应急、安全生产相关软件系统及必要监测设施。实现了对产业园重点区域、重点企业、重点设施进行多维度数据实时监测，利用AI模型算法对数据异常进行实时智能预警，对日常巡查工作和应急演练进行闭环管控和智能分析。一旦发生安全、消防、污染扩散等事件时，平台能够实时全景感知现场态势，依托产业园数字孪生进行虚实融合的现场规则呈现，为应急处置提供决策辅助，全力保障产业园的安全稳定运行。

近年来，联通数科始终坚持融合创新、数智赋能，聚焦千行百业的转型升级需求，积极推动CT、IT、DT、OT与垂直行业、重点场景深度融合，通过不断创新与实践，在新型工业化、产业园绿色低碳发展等方面积累了丰富经验，打造了一系列具有行业引领性的标杆案例，高阳经济开发区生态印染产业园的成功建设，正是其在纺织行业的又一力作，为客户在数字经济时代的高质量发展注入新的强劲动力。

从传统纺织到数智纺织，一条毛巾的诞生之路，见证了高阳纺织产业的华丽转身。在联通数科的助力下，高阳正以高阳经济开发区生态印染产业园为载体，书写着纺织产业数智转型与绿色发展的新篇章，为全国纺织行业的升级发展提供了可借鉴的“高阳样板”。

(责编：曹淼、李源)

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