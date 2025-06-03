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国家电网：端午佳节全天候保障电力可靠供应  

2025年06月03日11:04 | 来源：人民网
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国家电网公司最新消息：端午节期间，公司以“精准保障+创新服务”推进电力保供工作，设备管理部门统筹协调，组织安排应急抢修队伍2.5万支、抢修人员20.32万人、抢修车辆5.69万辆、移动电源车0.3万辆、发电机1.37万台24小时在岗，全天候保障电力可靠供应，确保人民欢度端午佳节。

智慧赋能，守护民俗盛景。国家电网公司聚焦民俗活动密集场景，运用无人机巡检、可视化监控等技术强化电力保障。在屈原故里湖北宜昌秭归县，2025年全国“我们的节日・端午”主题文化活动于5月31日在屈原广场启幕。面对11场密集活动、跨区域场馆的保电挑战，国网湖北电力提前开展供电数据分析和停电情况预判，调配蜂巢无人机巡视车对220千伏供电线路持续开展红外测温及设备巡检，确保线路供电安全。

国网湖北电力充分依托远程智能巡视系统，开展“集中监控+立体巡检”智慧保电，构建景区供电防护网。监控人员通过可视化监控，实时掌控覆盖各重点文旅景区输电线路的高清监拍画面，精准锁定机械施工、鱼塘垂钓、导线异物等潜在风险。一旦微应用智能识别告警或监控人员主动轮巡发现异常，监控中心立即研判，调度无人机飞手进行自主巡检，获取更清晰、更全面的设备本体和通道环境的状态。同时，安排现场运维人员对告警点位进行隐患消除，实现隐患“发现—研判—消除”全流程闭环。

5月31日，在四川绵阳仙海水利风景区，“涪江水・川渝情”龙舟邀请赛激战正酣。国网绵阳供电公司组织共产党员服务队提前对该供电区域的变压器、电力线路及活动现场的配电设备开展拉网式检查，及时消除隐患缺陷；用局部放电测试仪对活动舞台、龙舟赛事指挥部供电的配电箱和临时用电线路进行检查；走进景区商业街铺，协助商家检查配电箱、线路和用电设备等，为迎接客流高峰做好准备。节日期间，国网绵阳供电公司安排1台应急发电车、1台UPS进驻现场，组织10余名保电人员在关键区域值守，通过“分组看护、分段负责”保电机制，为端午节期间激烈的龙舟赛事等活动“充满电、鼓好劲”。

贴心服务，护航绿色旅程。为保障端午节期间新能源汽车车主绿色出行充电安全可靠高效，国家电网通过国家电网智慧车联网平台大数据，结合节日出行特点，筛选出5165个重点保障站点，提前组织开展特巡检查和隐患消缺，并配备应急资源，确保充电设施处于最佳状态；排查消除平台隐患，做好机房和系统每日巡视，保障平台安全稳定运行。提前在“e充电”APP发布高速出行充电指南，公布预测路况及高速周边可用充电场站信息，方便车主合理安排出行路线。同时，在高速公路、景区等重点保障场站按需增加应急充电设备、配备应急充电卡、增加引导告知信息，安排现场人员值守，及时解决新能源汽车车主充电问题、有序维护现场秩序。

国网北京电力聚焦首都出行需求，提前组织对22个高速服务区和29个热门旅游景点周边的充电站开展维护保养，确保充电设施安全平稳运行。在京昆高速韩村河服务区（北京方向）布置4台30千瓦临时充电桩，最大程度满足市民充电需求。

在通往荣昌的高速服务区，国网重庆电力针对网红经济特点，在高铁站、景区部署移动电e站、充电舱、便携式移动电源等100余台设备；在商业核心区，推出电力“翻译官”“推介官”志愿服务，提供充电用电等双语咨询，助力荣昌“网红”经济向“长红”发展。

5月29日至6月2日期间，国家电网公司每日通过“e充电”APP向新能源汽车车主派发1万张充电优惠券，以技术和经济手段引导车主到高速出入口附近的城市充电站充电，缓解高速服务区充电压力，减少车主等待时长。

节日攻坚，电网建设加速。为进一步提升夏季供电能力，国家电网公司统筹推进140项迎峰度夏重点工程，各地电力施工现场开足马力，电力工人坚守岗位克难攻坚，为做好夏季用电高峰期保供筑牢根基。在上海东部，顾路-杨高500千伏线路增容改造工程迎来关键节点。5月28日凌晨，国网上海电力施工团队克服跨磁浮线、地铁、高架等复杂环境，成功完成拆网作业。

5月31日，在福建闽侯500千伏变电站施工现场，数十台大型挖掘机、推土机、运输车来回穿梭、有序作业。国网福建电力超百名施工人员坚守岗位，开足马力推进工程建设。在变电站内，施工人员对工程基础灌注桩成孔深度、孔径、垂直度等指标进行复核检测，确保桩位误差控制在毫米级范围内，为后续变电站建设奠定坚实基础。在变电站外，伴随着张力机的轰鸣声，导线在另一端铁塔附近牵引机的带动下，缓慢向前行进。施工人员利用经纬仪、望远镜实时监测导线状态和弧垂高度，保障架线作业安全。

(责编：曹淼、李源)
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