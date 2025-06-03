人民网记者 李栋

夏粮产量占全年粮食总产量的1/4，其中小麦产量占夏粮产量的九成以上。记者从农业农村部获悉，截至6月2日17时，全国已收获夏粮小麦面积1.48亿亩，收获进度达42.52%，同比快约0.6个百分点。

分地区看，湖北、四川及华南地区麦收圆满收官，安徽收获进度近九成，河南过七成，陕西、江苏近两成半，山西近一成。

麦浪滚滚，机声隆隆。近日，在河南北部，高标准农田里的小麦迎来收获季。5台装有北斗定位系统的大型收割机正在安阳市内黄县的90多万亩麦田内往来穿梭，割刀飞旋间，一颗颗饱满的麦粒从收割机仓门倾泻而下，源源不断地被送上运粮车，田间地头处处洋溢着丰收的喜悦。

内黄县农业农村局相关负责人介绍，为保障跨区作业，县域内设立了3个机收服务站，可为参加跨区作业的机手提供油料供应、气象信息、维修网点、作业质量、农机安全等全方位服务。

“目前，全县2500余台小麦联合收割机已全部到位，正在投入机收会战。”内黄县农机发展中心副主任刘献锋说。

“针对麦收期间的极端天气风险，全县35台烘干设备现已全部检修完毕，日烘干能力达3000余吨，可确保小麦即收即干、颗粒归仓。”上述负责人表示。

视线沿地图北移，河北省的“三夏”生产即将全面展开。河北省农业农村厅数据显示，今年“三夏”期间，预计组织和调度小麦联合收割机、拖拉机、玉米播种机、秸秆还田机等200万台农业机械投入作业，确保夏粮颗粒归仓、秋粮种足种好。

农机跨区行驶畅通是夏粮抢收的保障。河北省农业农村厅相关负责人介绍，在保障农机安全顺畅通行方面，通过制定印发《联合收割机(运输车辆)保通保畅明白纸》，引导司机及时办理相关证件。在全省561个高速公路收费站提前开通1122个农机转运“绿色通道”，对持有《联合收割机(插秧机)跨区作业证》和《超限运输车辆通行证》的车辆优先查验、优先放行、免费通行。此外，公路沿线的电子屏实时发布路况信息，引导司机科学规划路线，保障跨区作业农机顺畅通行。

夏收机器保障有力，天气的影响不可忽视。夺取2025年的夏粮丰收，还需经历高温、强降雨、强对流等多重复杂天气的考验。从气象条件看，当前全国大部降雨已停，麦区机收作业陆续恢复。

目前看，上一轮全国大范围强降雨已基本平稳度过，对夏收总体未造成损失。其中，河南、湖北、安徽、江苏等地积极应对，高效抢收，为夏收全局争取了时间，赢得了主动。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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