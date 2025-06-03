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水利部滚动会商防范应对南方地区强降雨

2025年06月03日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月3日电 （欧阳易佳）日前，水利部滚动研判本轮降雨过程有关流域水情、汛情形势，安排部署防汛重点工作。根据24小时降雨预报，向浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广西、贵州、云南、西藏等9省（自治区）发出“一省一单”靶向预警。

5月30日以来，江南北部、江淮西部、西南东北部等地出现强降雨，50毫米以上暴雨笼罩面积11.4万平方公里。受降雨影响，云南独龙江上游和金沙江上段支流支巴洛河、四川大渡河上游支流小金川、浙江姚江支流周家路江、新疆克孜河等5条河流发生超警以上洪水，其中独龙江和小金川发生超保洪水。

水利部相关负责人表示，通过通报降雨覆盖区内中小水库、山洪灾害风险清单，提醒做好水库安全度汛、中小河流洪水及山洪灾害防御等工作；联合中国气象局向浙江省淳安县、云南省腾冲市等88个县（市、区）发出山洪灾害气象预警，其中橙色预警1个（淳安县）、黄色预警27个、蓝色预警60个，提醒地方强化实时监测、灾害预警和人员转移工作。

(责编：方经纶、吕骞)
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