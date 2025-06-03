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增长3.0%！端午假期全社会跨区域人员流动量达6.57亿人次

人民网记者 王连香
2025年06月03日16:19 | 来源：人民网
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从龙舟竞渡到粽叶飘香，从非遗手作到亲子互动，从体验民俗到文博馆享受艺术……今年端午节与“六一”儿童节假期重叠，避暑游、亲子游热度攀升，短途游、周边游成为出行首选。在“亲子经济”“龙舟经济”的双重推动下，传统文化与现代生活深度融合，不断催生出新的消费场景，拉动“端午经济”不断升温。

据交通运输部预计，端午假期期间，全社会跨区域人员流动量预计达6.57亿人次，同比增长3.0%。其中，铁路客运量同比增长2.3%；公路人员流动量同比增长3.14%；民航客运量同比增长1.22%。值得一提的是，假期第2天，全社会跨区域人员流动量超2亿人次。

记者观察发现，端午假期较短，自驾出行占比较高，多为近郊和周边省市中短途行程，乡村田园、文博场馆等目的地尤为火热。高铁游则以“2小时高铁圈”为主，北京、上海、苏州、南京、杭州、成都、重庆、西安等城市辐射效应明显。

据了解，铁路部门在端午假期专为旅客出游设计了多条旅游线路，安排开行“熊猫专列”“齐鲁1号”等特色旅游列车和银发专列，串联起各地自然风光和人文名胜，推动“火车向着景区开”，让更多游客通过“快旅慢游”感受别样的端午假日美好生活。

设计：王连香

资料来源：交通运输部、国家移民管理局等

(责编：王连香、吕骞)
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