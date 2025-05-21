原标题：守好“钱袋子” | 防范打击非法金融活动宣传走进浙江大学

为进一步扩大防非反诈宣传教育覆盖面，持续提升人民群众自觉防范非法金融活动的意识和能力，切实维护地方金融秩序稳定，5月15日下午，由杭州市委金融办、市公安局经侦支队、杭州移动电视频道和杭州银行联合开展的“防范非法金融活动宣传教育进社区（企业、校园）”活动，走进浙江大学玉泉校区，为近百名师生带来了一场生动的防非反诈宣讲。

活动现场，市公安局经侦支队的方警官结合高学历群体的特点，重点剖析了以虚拟币等科技噱头为幌子的非法金融案例。他指出：“高学历群体对前沿科技更敏感，但骗局的本质仍是高利诱惑，其他都是包装。”

据了解，对于非法金融活动而言，受众几乎是各类人群全覆盖，所以在防范非法金融活动工作中，宣传也要落实到社会的角角落落。因此，此次活动也是对我市防范非法金融活动宣传覆盖面的有力补充。

市委金融办工作人员表示，学生群体投资理财活跃但经验不足，容易成为犯罪分子的目标。此次活动旨在填补以高学历为代表的学生群体的宣传空白，提升他们的风险防范意识，守护好他们的钱袋子。

当天，杭州银行的工作人员还在玉泉校区内设置了宣传点，通过答题互动、发放资料等形式向学生普及防骗知识。

最后也提醒大家，无论学历高低，面对“高收益”诱惑务必冷静，守住钱袋子就是守住幸福！

(责编：曹淼、李源)

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