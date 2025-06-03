人民网北京6月3日电 （记者赵竹青）2025年是中国科学院学部成立70周年。5月31日，由中国科学院学部举办的“可持续发展与开放合作：科学共同体的责任”国际研讨会在京举行。来自14个国家和地区的科学院和国际科学组织负责人，中国科学院相关负责人、学部主席团成员，以及中国科学院院士和外籍院士代表共60余人出席会议。

中国科学院院长、学部主席团执行主席侯建国在报告中指出，当前气候变化、环境污染、资源短缺、粮食安全等全球性挑战交织叠加，新科技革命机遇与挑战并存，正深刻影响全球可持续发展格局。中国科学院作为中国的国家科研机构，多年来持续加强在生态环境、生命健康、能源科技等领域的研究布局，为推动新兴技术支撑可持续发展探索新路径、提供新方案。面向未来，中国科学院将始终坚持开放办院理念，与各合作伙伴和全球优秀科学家一道，进一步深化重点领域国际合作研究，加强人才交流与联合培养，合作开展可持续发展咨询评议，积极推动可持续发展数据开放共享和人工智能赋能，携手为科技支撑可持续发展作出更大贡献。

澳大利亚科学院院长、中国科学院外籍院士切纳帕蒂·贾格迪什，巴西科学院院长海伦娜·纳德，欧洲科学院代理院长、中国科学院外籍院士唐纳德·布鲁斯·丁威尔，德国国家科学院代表、中国科学院外籍院士凯瑟琳娜·科瑟-赫英郝斯，马来西亚科学院院长滕古·穆罕默德·阿兹玛·沙里法丁，巴基斯坦科学院院长考塞尔·阿卜杜拉·马利克，俄罗斯科学院副院长谢尔盖·切尔内舍夫，南非科学院院长托科扎尼·马约齐，以及“一带一路”国际科学组织联盟主席苏吉特·林皮具侬、国际科学理事会主席彼得·格卢克曼分别作主题报告，分享了所在机构在促进可持续发展与开放合作方面的成功实践。

有关院士代表围绕大数据、气候变化与农业可持续发展、开放科学、生命健康等主题作了专题报告。与会人员围绕会议主题和相关报告进行了深入交流研讨，大家一致认为，实现联合国2030可持续发展目标，既伴随着挑战与困难，也蕴含着突破和希望。科学共同体应团结凝聚全球科学家，通过不断探索科技前沿、推动科技进步，在实现可持续发展目标中承担更大责任、作出更大贡献。

(责编：赵竹青、吕骞)

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