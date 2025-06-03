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每年5月下旬至6月中旬，受南海季风爆发和副热带高压北抬共同影响，我国华南地区极易出现持续性、大范围的集中降雨过程，易引发珠江流域性洪水，俗称“龙舟水”。

据水利部预测，今年“龙舟水”期间，珠江流域北江可能发生较大洪水，西江、韩江可能发生超警戒洪水，暴雨区内中小河流可能发生较大洪水，防汛形势不容乐观。水利部门坚持“防住为王”，全力做好“龙舟水”防御工作。

事预则立，让“四预”措施“跑赢”暴雨洪水

“我们研判，5月27日至28日流域自西向东出现强降雨过程，西江、北江、韩江等干流水位上涨但不超警，重点防范桂江上游、柳江支流古宜河可能出现的洪水。”5月26日下午，水利部珠江水利委员会（以下简称“珠江委”）防御处副处长王凤恩注视着珠江水旱灾害防御“四预”平台最新雨水情预报信息，他和处室同事分析流域可能迎来的“龙舟水”期间首场最强降雨。

5月28日上午，广东省清远市清城区飞来峡镇大厂围，工人们正在堤围迎水坡处加紧进行浆砌石勾缝、锄草。

“这让堤围更牢固。”清远市水利局副局长岳文杰说，大厂北水闸是潖江蓄滞洪区的重要分洪、退洪设施。2022年6月，北江发生罕见特大洪水，当时尚未加固的大厂围堤防曾一度溃口，“当前重点抓好堤围的查漏补缺工作，夯实防汛基础。”

强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，才能掌握水旱灾害防御主动权。随着“龙舟水”临近，清远市加强了防汛预案工作。

“通过演练，发现了部分群众安置点不合理等问题，”岳文杰说，“进一步完善应急预案，全力做好防大汛准备。”

据水利部防御司司长姚文广介绍，4月底前水利部已基本完成水毁设施修复，印发并实施贺江洪水调度方案、2025年粤港澳大湾区防洪安全保障方案，腾库60亿立方米迎汛备汛。珠江委密切跟踪雨情、水情、汛情发展变化，滚动会商研判，发送水情预警短信1.47万条，向社会公众发布蓝色洪水预警1次，督促指导地方落实暴雨洪水防御各项措施。广东省水利厅组建11支省级水利专业抢险队，目前81支小分队约2200人已进入备战状态，严阵以待“龙舟水”。

科技赋能，防御“龙舟水”更加智能高效

在佛山市三水区北江大堤芦苞水闸管理所，广东省北江流域管理局工作人员张宝锋操作着一架无人机，沿着堤岸飞行，对北江大堤展开巡查。

北江大堤被誉为“南粤第一堤”，守护广州、佛山、清远以及白云机场、京广铁路的防洪安全。

“今年新建3套无人机自动巡检机巢群，部署在芦苞、石角、西南等北江大堤重要堤段，开展水情、工程安全等巡查。”北江流域管理局办公室二级调研员张远军介绍，“在主汛期或遇到突发险情，我们还将运用小型无人机开展应急拍摄、管涌辅助判断等工作，助力防汛抢险决策。”

随着科技的发展，数字化、人工智能等技术、装备也逐步运用到“龙舟水”防御工作中。

山洪灾害是汛期造成人员伤亡的主要灾种。5月27日，在广东省山洪灾害监测预报预警平台，全省1.4万多个红色山洪灾害危险区密密麻麻，分外醒目。“你看，本轮预报的强降雨重点区域与前期强降雨区高度重叠，极易引发山洪灾害。”广东省水利厅副厅长陈仁著看着大屏幕，眉头微皱。

“平台包括综合监视、山洪‘四预’等核心模块，融合了数字孪生技术以及水文动力模型，构建了多阶段递进式预警体系和三维可视化演示场景。”广东省水利厅保障中心主任姚启文说，借助高科技手段，山洪预警的精准度不断提高。

“我们深化已建3部测雨雷达预警预报应用，加快新建6部测雨雷达，加速完善水文监测站网，深化气象卫星数据应用、人工智能技术与洪水预报相结合应用，”广东省水利厅防御处副处长武海峰说，“进一步提升‘龙舟水’预报精度、延长预见期。”

完善机制，打通落实责任“最后一公里”

“山洪预警！警戒：高田社区新农村、石颈村何屋区域，新农村3小时降雨量已达78.1毫米，超阈值1.1毫米……”5月18日早上7时15分，清城区飞来峡镇应急管理组组长李必栋通过手机“应急一键通”APP收到预警信息后，该镇迅速启动应急机制。

“我们立即通知相关村（居）委会书记和村小组负责人开展隐患排查，在已有专人值守的基础上加密巡查频次，并要求实时上报动态。”李必栋回忆。

水旱灾害防御工作体系是水旱灾害防御“三大体系”建设中的重要一环。近年来，水利部门加快建设责任落实、决策支持、调度指挥“三位一体”的水旱灾害防御工作体系。在广东省水旱灾害防御协同指挥平台，全省21个地级市、122个县（区、市）和防洪重要水利工程的值班人员实时在线，可以“一键点名”，实现各级水旱灾害防御部门之间的视频调度、远程指挥、预警发布、信息共享、统一管理，高效支撑水旱灾害防御工作的开展。

在岭南大地，一场压实各级单位防汛责任主体的行动正在展开。5月9日，广东省水利厅印发《关于进一步做好洪水和泄洪预警发布处理工作的通知》，创新构建“456”预警机制，即明确“江河洪水预警、山洪灾害预警、水库水电站水闸泄洪预警和工程险情预警”等4个水利预警类型，压实市县水利部门、水文机构、水利工程管理单位、镇级党委政府及其防汛工作机构、村（居）委等5个责任主体，畅通公文、短信、电话、“一键通”系统、微信（粤政易）、大喇叭等6种发布渠道。“《通知》进一步落实水利预警响应联动措施，确保预警信息全面覆盖、到点到位、精准高效、闭环管理。”陈仁著说。

姚文广介绍，“水利部密切跟踪工作落实情况，组织各部门、各单位加快构建完善珠江流域水旱灾害防御‘三大体系’。”

从水利部到流域机构再到地方，各级水利部门严格落实各项防汛责任制，紧盯责任人和重点环节，筑起“龙舟水”防御的“堤坝”，有效抵御了自5月以来的各场次洪水，降水预测和工程调度发挥了重要作用，减少灾害损失。

(责编：方经纶、吕骞)

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