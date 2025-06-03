原标题：2025年重庆市防范和打击非法金融活动专项工作机制第一次全体（扩大）会议召开

5月29日，2025年重庆市防范和打击非法金融活动专项工作机制第一次全体（扩大）会议、打击非法集资专项行动推进会议暨市地方金融工作协调机制会议成功召开。市专项工作机制副召集人、市政府副秘书长王春水出席会议并讲话。市专项工作机制办公室主任、市委金融办副主任龚荣洁通报相关情况，市委政法委、市市场监管局、人行重庆市分行、重庆金融监管局、重庆证监局等专项工作机制成员单位有关负责同志发言，铜梁区、合川区有关负责同志作交流发言。市专项工作机制副召集人、市委金融办分管日常工作的副主任周和华主持会议。

会议传达了2025年国家防范和打击非法金融活动部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议精神。

会议指出，2024年全市各级各有关部门、有关单位按照部际联席会议工作部署和市委、市政府工作要求，坚持“稳中求进”工作总基调和“除险固安”工作导向，健全工作机制，压实工作责任，同向发力、同题共答、同责共担，基本形成上下联动、齐抓共管的防非打非闭环工作格局。但受内外部多重因素影响，非法金融活动风险防控形势依然严峻复杂。

会议强调，2025年是“十四五”规划收官之年，也是全国、全市打击非法集资专项行动收官之年，要深入贯彻中央经济工作会议和全国金融系统工作会议精神，落实总体国家安全观，深刻领会防非打非工作的政治性、人民性，以“管合法更要管非法”“管行业必须管风险”为抓手，健全完善“央地协同、市级主责、区县主战、基层主防”的防非打非工作体系，全力维护金融稳定环境。

会议要求，要强化政治自觉，进一步增强推进防非打非工作使命感责任感，坚决守护好人民群众的“钱袋子”。要强化协同配合，进一步凝聚防非打非工作合力，形成央地协同合力打击非法金融活动重庆实践。要坚持严打总基调，锚定重点任务，进一步确保打击非法集资专项行动落实见效。要强化源头防范，完善监测预警体系，进一步做到系统治理标本兼治。要做好信访工作，全力维护社会稳定。

市防范和打击非法金融活动专项工作机制成员单位有关负责同志在主会场参会，各区县（自治县）、管委会有关负责同志在分会场参会。

(责编：曹淼、李源)

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