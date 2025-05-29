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山东省第一届“天网护航·数智赋能”防范非法金融活动数据建模暨技能比武大赛成功举办

2025年05月29日15:50 | 来源：山东金融
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原标题：山东省第一届“天网护航·数智赋能”防范非法金融活动数据建模暨技能比武大赛成功举办

为深入贯彻中央金融工作会议及省委金融工作会议精神，提升非法金融活动监测预警和处置能力，5月27日，山东省第一届“天网护航 数智赋能”防范非法金融活动数据建模暨技能比武大赛在济南举办。大赛由省委金融办联合省公安厅、人民银行山东省分行、山东金融监管局、山东证监局、山东财经大学、建设银行山东省分行、恒丰银行等部门单位举办，省有关部门、16市参赛队、金融机构及高校专家共200余人参加。省委金融办分管日常工作的副主任、省委金融工委分管日常工作的副书记、省地方金融局局长陈颖出席活动并致辞。

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陈颖指出，当前非法金融活动呈现“手段隐蔽化、形态多元化、风险复杂化”特征，大赛以“天网护航 数智赋能”为主题，旨在通过数据建模与技能比武，实现科技赋能防非、协同机制创新、队伍能力升级三大突破，为风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”提供技术支撑，凝聚跨部门、跨层级、跨机构防非合力，锻造专业化防非打非队伍。

大赛设置“数智监测 精准预警”数据模型展示、“火眼金睛 分秒必争”知识竞答、“实战论剑 智慧破局”案例分析三大环节。通过比赛，充分展示了各市数据建模和利用模型发现风险的能力，测试了防非打非知识技能水平，检验了防非打非理论应用实践，以及结合案情识别风险、处置风险的能力。

经过一天的激烈角逐，16市参赛队展示了出色的业务能力和责任担当，推出一批可复制推广的数据模型。省委金融办将于6月中旬集中发布优秀模型并纳入全省防非平台，深化科技赋能与协同治理，构建“天网”监测预警体系，锻造“拉得出、顶得上、打得赢”的专业化防非打非铁军。

(责编：曹淼、李源)
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