原标题：陕西金融监管局：讲好防非新故事 开启宣传新篇章

为扎实开展防范非法集资风险宣传活动，守好人民群众“钱袋子”，陕西金融监管局坚决扛起金融工作政治性、人民性的重大责任，认真履行“管行业必须管风险”的工作要求，推动建立防非宣传工作机制，组织开展了一系列深入群众的宣传活动，制作了一大批群众喜爱的宣传节目，切实提高了群众对非法集资活动的识别力和警惕性。

线下活动与线上宣传“两手抓”。陕西金融监管局采用“线下+线上”的宣传途径，全方位、立体化的开展宣传活动，让防非宣传如春风化雨地融入群众日常生活，在潜移默化中提高群众对非法集资活动的警惕心和识别力。一是线下宣传“抓长效”。充分发挥金融机构点多面广的宣传优势，将遍布大街小巷的机构网点变作一个个宣传教育的“桥头堡”，通过宣传折页、LED大屏、发放礼品、悬挂横幅、开展讲座等多种宣传形式，连续不断开展宣传活动，帮助群众提升防非意识。如邮储银行陕西省分行在全省1226个网点中通过LED屏宣传防范知识，召开各类活动场次1268次，参与群众24.06万人次，户外张贴海报、散发折页13.1万份。二是线上宣传“抓特色”。指导机构积极探索抖音、微博、公众号等网络自媒体新传播渠道，激发金融机构在宣传领域的创造力，制作了一批“出圈”、“破壁”，深受年轻人喜爱的宣传节目。如华夏银行西安分行自拍自演的防范非法集资短视频《变脸》。中国大地财险陕西分公司自编剧本，拍摄了系列短剧《王小二进城》，以寓教于乐的方式宣传防范非法集资知识，受到了观众的一致好评。

城市宣传与乡村活动“两步走”。陕西金融监管局持续拓展宣传覆盖范围，坚持防非宣传教育进机关、进企业、进学校、进社区、进家庭、进农村、进网点的“七进”原则，打造横向到边、纵向到底的宣传格局，不留宣传“死角”。一是城市宣传“走得广”。根据城市人员密集、企事业单位多的特点，指导金融机构进社区、进景区、进单位开展宣传，力争取得最大宣传成效。如浙商银行西安分行在西安旅游景点长安十二时辰开展“花好月圆、平安喜乐”宣传活动，将防非知识与互动游戏结合，帮助广大游客防范非法集资风险。东亚银行西安分行主动对接西安交通大学第二附属医院、世纪金花股份有限公司等单位，组织深入医院、商圈及周边社区，开展防范宣传活动，讲解防非知识。二是农村宣传“走得深”。农村、乡镇等地区地理位置相对偏僻，老年人口较多，是防非宣传的薄弱地带。陕西金融监管局指导金融机构以村镇、乡屯为单位，开展“地毯式”宣传，确保无死角、无遗漏。如长安信托开展金融教育进乡村活动，走进西安市柳鲁新村开展金融宣教活动，将防范非法集资、防范电信诈骗等专业知识送到群众身边，助力乡村金融知识普及。泰山财险陕西分公司深入革命老区蓝天村镇养老院及周边小学，通过知识问答、案例解析、互动游戏等多种形式开展防非教育宣传教育，在群众中取得了良好反响。

集中宣传和长期宣传“两不误”。陕西金融监管局始终保持防非宣传“不掉线”“不断档”，以时时放心不下的态度开展工作，守护好人民群众的“钱袋子”。一是长期宣传夯基础。指导辖内金融机构建立常态化宣传机制，将防非宣传嵌套入业务宣传、客户服务等日常经营环节中去，面向社会公众开展长流水、不断线的宣传教育。建设银行陕西省分行2024年共开展宣传活动360余次，参与群众5.8万人次。齐商银行西安分行2024年开展各类线下宣传活动228场，设置宣传展台124个，覆盖群众约6.2万人次。二是集中宣传出成效。牢牢把握岁末年初、3·15金融消费者保护日等关键时点，组织开展一系列防非宣传教育活动，以案说法，提高群众警惕性。陕西省农村信用社联合社在金融宣传活动月期间，组织开展宣传教育573场次，网点宣传活动2170场次，外出宣传活动896场次，发送防非宣传赠品约20万份。（记者 房文彬）

(责编：曹淼、李源)

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