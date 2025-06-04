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我国物流业展现较强韧性 整体保持平稳向好态势

人民网记者 乔雪峰
2025年06月04日08:41 | 来源：人民网
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今年3月，“嘉华宁波”号货轮停靠在宁波舟山港穿山港区，325个集装箱的锂电池被有序吊装到货轮上。在万里之外的欧洲，汽车制造企业正急切地等待着这批关键部件。

当锂电池成品漂洋过海之时，制造电池的矿石原料通过宁波舟山港进入我国腹地。单艘货轮运输的数十万吨矿石原料完成装卸作业后，等候在码头的江轮，满载着“精配矿”，沿着长江输送到武汉、重庆等地，陆域经济和海域经济在此刻实现了双向奔赴。

中国物流与采购联合会发布数据显示，2025年1至4月份，全国社会物流总额达115.3万亿元，同比增长5.6%物流业总收入4.4万亿元，同比增长4.7%。1至4月份，物流需求总量持续扩张物流展现较强韧性与发展潜力，整体保持平稳向好态势。

1至4月份，我国多项政策协同发力稳外贸稳物流《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等政策相继出台，通过扩大开放领域，推动外贸多元化发展。

数据显示，4月份，中亚班列开行1143列，运送货物8.6万标箱，同比分别增长9.4%和14.6%；民航国际航线货邮运输量35.3万吨，同比增长26.3%，为畅通国内国际双循环稳定提供有力支撑。

新动能支撑作用凸显

居民消费物流需求稳步增长

从结构来看，生产和消费需求有效支撑国内物流需求韧性。工业品、单位与居民物品物流需求保持稳定增长14月份工业品物流总额同比增长5.7%，单位与居民物品物流总额同比增长5.9%。

4月份，工业品物流总额增速平稳，多数行业和产品物流需求保持增长，41个大类行业增长面达87.8%。装备制造业物流表现亮眼，占工业近四成的装备制造物流增速达9.8%，其中铁路船舶航空航天、电气机械、电子等领域增速超10%。智能化、数字化驱动传统制造供应链向价值链中高端转型，新动能支撑作用凸显，4月份高技术制造相关物流需求同比增长10.0%，持续高于工业品物流总额增速。

4月份，消费品以旧换新等扩内需政策效应显著，叠加短视频、直播带货、即时零售等新业态助力，居民消费物流需求稳步增长。智能家居、通讯器材、建筑装潢等以旧换新相关品类商品零售额拉动消费增长1.4个百分点，带动物流需求同步释放。线上电商消费活力强劲，14月份实物商品网上零售额增长5.8%，占社会消费品零售总额比重达24.3%。4月份中国电商物流指数为111.1点，较上月回升1.1点。

基础设施投资稳步增长

物流供给量质齐升

今年以来，随着新型城镇化战略和“两重”建设深入推进，物流基础设施投资稳步增长。交通运输部谋划20个重大工程包和45个单体重大项目，涵盖国家综合立体交通网主骨架提质、长江经济带交通网完善、西部陆海新通道建设等领域。国家综合立体交通网主骨架联通提质工程进展顺利，“6轴7廊8通道”主骨架网络建成率已达90%。上海港洋山港区小洋山北集装箱码头、宁波舟山港等项目加快建设，国际航运枢纽功能持续增强；平陆运河、长江荆江河段航道整治等工程推进，干支航道网络不断优化。

14月份，物流相关基础设施投资同比增长3.9%，“两新”政策效应持续显现，设备购置投资引领作用突出，水上运输业、航空运输业投资分别增长26.9%和13.9%。14月份物流业景气指数中固定资产投资完成额指数均值为51.6%，较去年同期提高1.9个百分点。

物流市场规模稳步扩大，14月份物流业总收入4.4万亿元，同比增长4.7%。4月份业务总量指数为51.1%，环比虽回落0.4个百分点，物流活动仍保持扩张态势，铁路运输业、水上运输业、航空运输业和邮政快递业等细分领域回升幅度明显。

物流实物运输量总体稳定，铁路、公路运输保持畅通，联运与航空物流增长迅速。14月份，国家铁路累计发送货物同比增长3.6%；公路货运量同比增长5.0%；国家铁路累计发送铁水联运集装箱货物538.1万标箱，同比增长19.1%；货邮运输量累计304.2万吨，同比增长13.0%。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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