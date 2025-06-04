田 鹏

原标题：A股多指数样本“更新” 指数化投资再掀热潮

6月3日，深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司公告称，将对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本进行定期例行调整。此外，5月30日，上海证券交易所与中证指数有限公司也联合发布公告称，将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本。相关调整方案均将于6月13日收市后生效。

中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示，本次A股多个重要指数的样本股调整，作为例行工作，既反映出市场向高端装备、信息技术等新兴领域倾斜，契合产业转型升级趋势，也体现出政策通过资本市场引导资源流向高成长性“硬科技”企业，助力新质生产力发展的导向；同时，调整后指数样本更贴近市场结构变化，增强了市场代表性，通过精准的价格信号提高资本市场资源配置效率，推动经济高质量发展。

市场代表性进一步增强

整体来看，深市方面，深证成指将更换20只样本，调入主板、创业板公司各10家；创业板指将更换8只样本，创业板50将更换5只样本，深证100将更换3只样本，调入主板公司1家，创业板公司2家。沪市方面，上证50将更换4只样本，上证180将更换18只样本，上证380将更换38只样本，科创50将更换1只样本。

从调整结果来看，相关指数样本愈加契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，对市场代表性进一步增强。

以沪市为例，调整后，相关指数样本质量进一步提升，更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看，上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点，股息率分别达到3.5%、3.2%。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

在董忠云看来，本轮沪深两市多维度指数样本调整，本质上是政策引导与市场演进的协同映射，是资本市场服务实体经济的重要实践。从政策导向层面看，此次调整与《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》中“发展新质生产力”的要求深度契合——通过系统性调入信息技术、高端装备制造等新兴领域企业，调出部分传统行业标的，将资本市场的资源配置功能与国家科技创新战略紧密绑定，形成“政策信号—资本流动—产业升级”的良性传导机制。

此外，调整后，相关指数将更好服务中长期资金入市。以深市为例，深证成指新一期样本公司中，约六成制定并发布“质量回报双提升”行动方案，约三成制定市值管理制度，以实际行动提升投资者获得感。创业板指本次调整正式引入ESG负面剔除机制和个股权重上限机制，新一期样本中，六成达到国证ESG评级为A及以上，单只样本权重上限为20%，指数稳健性进一步加强。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，指数样本股调整有助于资金向高成长性企业流动，同时减少对低效企业的资源倾斜。此次调整，具有与政策的协同效应，能够强化核心宽基指数的“压舱石”作用，吸引更多中长期资金配置。

指数化投资蓬勃发展

当下，A股指数化投资正加速迈入新一轮的发展机遇期，指数化投资吸引资金持续流入，规模不断创出新高，产业引导、财富管理的作用不断强化。据Wind资讯数据统计，今年以来，截至目前，A股市场指数产品规模已突破5.5万亿元。其中，近半年增长超5000亿元。

指数化投资市场的蓬勃发展。与政策的系统性引导密不可分。例如，2025年1月份，中国证监会印发的《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》提出，推动资本市场指数化投资规模和比例明显提升，加快构建公募基金行业主动投资与被动投资协同发展、互促共进的新发展格局等目标。

此外，董忠云对《证券日报》记者表示，市场是指数化投资规模增长的重要推手。指数化投资以其高效透明、费用低廉、风险分散的特点，吸引了大量投资者。市场实际需求与政策导向相结合，才形成了对指数化投资的强大需求。

然而，指数化投资的价值远不止于当下的规模扩张，更在于其未来广阔的发展空间与战略意义。

董忠云表示，未来指数化投资将在以下方面展现新的发展潜力。其一，指数化投资将更加聚焦于战略性新兴产业，如人工智能、新能源、高端制造等，通过优化指数标的，引导资金流向高成长性行业；其二，指数化投资将成为居民财富管理的重要工具。随着“固收+”和指数型理财产品的发展，各类资管机构正加大指数化布局，为投资者提供更加透明、灵活的资产配置选择；其三，指数化投资将更好地服务国家重点战略，服务实体经济，推动科技创新，如“双碳”目标、区域协调发展等。

在此基础上，田利辉进一步表示，指数化投资的长远发展需以多元创新为驱动。一方面，需深化细分领域探索，推进ESG与可持续发展指数建设，强化策略指数产品化落地，并通过智能投顾与指数联动提升投资效率；另一方面，应拓展跨境与区域合作，推进跨境指数互联互通机制建设，开发契合地方经济特色的区域指数。此外，在技术创新层面，推动区块链与指数结合，实现人工智能动态调仓，以科技赋能指数化投资的精准性与灵活性，最终构建更具韧性与竞争力的资本市场生态。

(责编：罗知之、陈键)

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