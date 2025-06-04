苏向杲 杨 洁

原标题：拒绝“价格战” 银行向结构性改革要增量

近日，避免“内卷式”竞争成为银行业持续关注的话题。一方面，国家金融监督管理总局明确提到，防止并纠正涉农信贷业务“内卷式”竞争。另一方面，多家银行也发声拒绝“价格战”，呼吁避免低效竞争。

《证券日报》记者与多位业内人士交流了解到，当前商业银行内卷最突出地体现在存款与贷款业务上。分析其根源，既有外部经济环境变化对银行负债与资产两端的冲击，也有部分商业银行市场应对能力不足，依然固守“规模情结”、缺乏创新动力。

在监管纠偏内卷与银行发声“不打价格战”的同时，不少商业银行已然积极行动起来，基于自身资源禀赋，加大创新力度，调整业务结构，积极探索差异化发展之路。主要表现为，积极运用金融科技等手段，开拓存贷款增量业务，提升非息营收占比，持续增强穿越经济周期的能力。

内卷的“表”与“因”

当前，我国银行业主要利润来源于存贷款利差，商业银行内卷也主要集中在存款端与贷款端。

去年11月份，中国人民银行（以下简称“央行”）在《2024年第三季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）中明确指出，商业银行内卷严重，出现了贷款利率“下行快”、存款利率“降不动”的现象，导致存贷款利率与政策利率调整幅度存在较大偏离。

谈及存款内卷，华北地区一家大型商业银行支行行长对《证券日报》记者坦言：“由于各家银行存款产品差异不大，服务也基本差不多，且在低利率环境下，货币基金等金融理财对存款有分流效应，无形中对银行产生压力。”

贷款内卷的原因与存款相似。上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚等专家告诉《证券日报》记者，从外部原因看，近年来，我国通过加快构建新发展格局等战略举措，推动经济增长模式从传统的高速增长导向转向创新驱动型和质量效益型。在此期间，信贷需求出现“换挡”，当前信贷总量已从过去两位数以上的较高增速逐渐放缓至个位数，银行信贷扩张压力加大。

上述支行行长也表示，一方面，银行对优质客户的争夺很激烈，市场上贷款产品差异不大，为了吸引客户，部分银行只能降低利率。另一方面，目前，银行加大对小微企业的支持力度，这本来是好事，但个别银行为了抢占市场，存在放松审核、风险把控不严等情况，且客户违约成本较低，进一步增加了银行坏账风险，加剧恶性竞争。

还有中小型银行人士对记者透露，有些小银行在定价方面缺少优势，但为了保持一定的资产规模，会对客户进行分层筛选，筛选出一些风险比较高的客户，然后通过贷款端的高定价补偿高风险，这可能会导致逆向选择风险。

反内卷迫在眉睫

尽管商业银行内卷有诸多内外部客观原因，但当前反内卷有一定的紧迫性。

根据市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，商业银行净息差在1.8%(含)以上是“合理区间”。但2025年一季度末，商业银行净息差为1.43%，是近20年来最低水平。结合银行业当前的净息差水平来看，存贷款持续内卷有多重危害。

“行业过度竞争压缩盈利空间，增加了金融风险隐患，抑制银行服务实体经济的能力。”曾刚对《证券日报》记者表示，高息揽储导致行业整体资金成本上升，也容易滋生违规操作风险。贷款利率“卷”低，压缩了行业整体利润空间。贷款审批过度“拼速度”“拼便捷”，出现“秒批”等营销噱头，易埋下风险隐患。

从金融市场层面来看，招联消费金融股份有限公司首席研究员董希淼认为，金融市场过度竞争往往导致金融机构采取短期行为抢夺市场和客户，从而导致金融环境失序和长期风险累积。

银行业内卷还制约了监管部门调控经济的空间。央行在上述《报告》中提到，存贷款市场的利率传导效率受损影响调控效果，制约货币政策空间。

政策面也在持续推动银行业建立良性竞争秩序。自去年以来，央行采取一系列举措持续维护市场竞争秩序，包括：规范存款市场利率定价行为；建立存款招投标利率报备机制；规范手工补息；督促银行按照风险定价原则，不发放税后利率低于同期限国债收益率的贷款等。

此外，国家金融监督管理总局召开的2025年监管工作会议也明确提到，切实提高银行业保险业高质量发展能力。督促银行保险机构强化资产负债联动管理，苦练内功、降本增效，着力夯实可持续发展基础。

这些举措与国家层面的导向一致。2024年7月份召开的中共中央政治局会议提到要“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”。2024年12月份召开的中央经济工作会议，以及2025年全国《政府工作报告》均提到，“综合整治‘内卷式’竞争”。

存贷款拓增量

在金融市场竞争日益激烈的当下，商业银行要突破内卷困境，一方面要严格遵守监管规定和行业自律约定，坚守自身可持续发展的底线；另一方面，要不断创新服务模式，积极开拓存贷款增量业务。

令人欣慰的是，不少银行年内发声将不打“价格战”。工商银行行长刘珺在今年年初发布的署名文章中提到，大型商业银行要带头坚决不打“价格战”。近期，农业银行副行长林立在该行业绩会上提到，防止价格“内卷式”竞争，维护市场良性发展秩序。中信银行管理层在该行2024年业绩会上表示，中信银行持续深化量价平衡，价值经营的理念，既不走以量补价的近路，也不走以价补量的险路。

近日，一家城商行相关人士也直言：“在当前市场竞争态势下，我们坚持定价底线，不将降价作为主要的竞争手段。”此外，部分国有大行地方分行积极落实反内卷。例如，近期安徽省银行业协会披露的信息显示，中国银行安徽分行积极落实抵制“内卷式”竞争倡议书。

拓展增量业务则是避免存贷款市场“僧多粥少”的重要途径。

以贷款为例，近几年实体经济对信贷资金的需求有所下降，这一方面是因为经济结构调整后信贷总需求出现变化，另一方面是因为债券、股票等直接融资方式对信贷形成了一定的替代效应。

在信贷需求端“总盘子”的约束下，部分大中型银行或许还有竞争的资本，而一些中小银行则根本“卷不动”。

一家中小银行人士无奈地告诉《证券日报》记者，以专精特新贷款为例，有的大型银行资金成本较低，可以给予企业低息贷款支持，但其他多数银行受限于资金成本等因素影响，很难跟进。

在这种竞争态势下，一些银行开始积极拓展增量业务。据记者梳理，部分银行正通过产品创新填补市场空白，为增量业务开辟了新路径。

当前，我国小微企业众多，这类企业普遍抵押资产薄弱但信贷需求较强，商业银行普遍受到合规、风控等约束，难以满足其信贷需求。一些银行已敏锐地捕捉到了这一市场信号，并积极行动。商业银行2024年年报等公开信息显示，一些银行通过业务模式创新积极填补市场空白。例如，今年某银行打造的特色信用融资产品，为数千户科技型小微企业提供了信贷支持，该产品发挥征信服务公司的数字化征信价值、商业银行的数字化金融服务优势，并加入担保公司的风险缓释保障，形成由政策引导、数据赋能、银行创新、担保协同的新型服务模式，实现了企业、银行、征信服务公司等主体的多方共赢。

除了产品创新，数字化转型也是银行拓展增量业务的重要手段。

今年3月份，农业银行董事会秘书刘清在业绩发布会上回答《证券日报》记者提问时表示，负债端，将通过数字化经营，着力提升客户分层分群经营的能力，努力沉淀更多低成本资金。此外，建设银行方面表示，2025年，该行将改善负债结构，深化网络化数字化拓客增存，加强低成本、源头性资金拓展。

江苏银行研究院高级研究员杜娟对《证券日报》记者表示，深入场景、差异化客群深耕、创新产品都是银行拓展存贷款增量业务的有效方式，目前这几种方式也有交叉应用。例如，面向餐饮小微企业，商业银行通过嵌入餐饮供应链平台场景，为其提供采购融资、零钱理财等在内的创新产品方案。整体而言，商业银行拓展增量业务，需要综合考虑自身资源禀赋、风控能力、展业区域的产业环境等内外部因素。目前来看，不少尝试已出现了标杆性案例。

以消费生态场景创新为例，某城商行上海分行通过聚焦“企业福利精准服务、民生场景深度对接、消费生态创新构建”三大方向，拓展了增量业务，满足了消费者和企业的金融需求，促进了内需和消费的增长。从运作模式来看，该行与电商合作，通过即时支付激活、专属价格让利、渠道互通共享实现消费场景突破，同时与合作渠道共享客户流量，实现“银行渠道引流—品牌商户承接—消费数据反哺”的生态联动。该行还通过搭建电商特殊通道，助力行内制造业客户“一键触网”，同步加深对公合作；纵向贯通“采购通”供应链，整合多个品牌资源，为餐饮行业提供米面粮油供货服务，构建“产—供—销”全链路生态。

拓展增量业务也需要监管部门的引导。曾刚建议，监管部门应鼓励和引导银行加大产品、服务和技术创新，打造差异化、特色化金融服务，设置合理创新激励机制。

提升非息收入

实际上，不少商业银行“卷”存贷款的一大原因是营收结构单一。因此，拓展非息收入对于缓解商业银行存贷款内卷具有重要意义。

目前，我国商业银行的非息收入主要由财富管理业务(代销、投顾、财务规划等)收入、金融市场业务收入、投行业务收入等板块构成。今年以来，不少商业银行在业绩发布会上或接受机构调研时明确表示，将加大非息收入占比，进一步增强经营的韧性。

提升非息收入不仅是银行破解存贷款内卷的重要途径，更是实现多元化发展、增强抗风险能力的关键所在。中信银行研究团队认为，低利率环境下传统存贷业务的盈利空间遭受挤压，拓展中间业务、抬升非息收入成为必然选择。

“我国居民收入持续增长，财富管理意识不断提升，财富管理业务增长前景广阔。”在中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科看来，银行发展财富管理业务具有客户数量庞大、信用基础好、多元化服务能力强的竞争优势。

杜娟也表示，近年来居民财富由房地产向金融资产转移，在存款利率持续下行的背景下，财富管理业务增长空间广阔。财富管理业务有利于银行积累优质客群，可以与存贷款等各类业务实现联动。

为抓住这一发展机遇，邵科进一步建议，我国商业银行可以从五方面拓展财富管理业务：其一，树立“买方立场”，推动经营理念从“产品驱动”转向“以客户为中心”；其二，着力培养一批具有综合能力的财富管理专业团队；其三，强化集团协同，整合各资产管理机构形成条线合力，强化债券投资能力、打造拳头产品体系，突出比较优势；其四，加大对科技的战略性资源投入；其五，提升全球化服务能力。

除财富管理业务之外，适度加大金融市场业务也能提升营收。

今年以来，不少银行机构通过发力金融市场业务缓解了业绩增长压力。数据显示，今年一季度，A股42家上市银行中，有34家银行的投资收益同比正增长，有一半的银行投资收益同比增幅在20%至90%之间。其中，有10家银行一季度的投资收益同比增速超过了100%。

未来，商业银行在统筹考虑风险、收益、服务实体经济等维度后，加大金融市场业务有重要意义。邵科表示，商业银行在开展金融市场业务时，需平衡好信贷投放和金融投资的关系，以自身稳健经营保障行业高质量发展：第一，正视低利率环境下金融投资收益对于稳定银行盈利的重要作用，根据自身风险承受能力和市场资金获取能力，稳妥确定金融投资的合理水平；第二，提高金融投资与实体经济需求的匹配度，灵活运用债券、基金和股权投资等方式，提高资金支持制造业、科技创新、绿色转型、养老服务和基础设施建设等重点领域的质效；第三，持续强化金融投资的风险管理能力，前瞻性关注利率风险问题，动态监测资产负债错配风险，关注金融投资的资产质量问题。

多位受访人士表示，商业银行存贷款的反内卷之路，本质是金融服务供给侧的结构性改革。当行业建立起以客户价值创造为核心的经营体系，我国银行业方能穿越经济周期，在服务实体经济中实现自我革新。这场转型虽道阻且长，但银行已经积极探索，前路曙光渐现。

(责编：罗知之、陈键)

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