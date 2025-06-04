打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前4个月全国社会物流总额同比增长5.6%

孟 珂
2025年06月04日09:03 | 来源：证券日报
小字号

原标题：前4个月全国社会物流总额同比增长5.6%

6月3日，中国物流与采购联合会、中国物流信息中心发布数据显示，前4个月，物流需求延续恢复态势，需求总量持续扩张。全国社会物流总额达115.3万亿元，同比增长5.6%，增速较一季度回落0.1个百分点。

受复杂严峻国际环境影响，4月份外部冲击加剧，4月份社会物流总额同比增长5.5%，较3月份回落1.4个百分点。

中国物流信息中心物流统计处副处长孟圆对《证券日报》记者表示，4月份，物流运行顶住外部冲击压力，展现较强韧性与发展潜力，整体保持平稳向好态势。国内产业物流和消费物流市场持续发挥基础支撑作用，供应链上下游资源整合趋势显著增强。

从结构来看，生产和消费需求有效支撑国内物流需求韧性。工业品、单位与居民物品物流需求保持稳定增长，前4个月，工业品物流总额同比增长5.7%，增速较一季度回落0.2个百分点；单位与居民物品物流总额同比增长5.9%，较一季度提升0.1个百分点。

孟圆表示，工业物流基本盘稳固，产业升级加速推进。4月份，工业品物流总额增速平稳，多数行业和产品物流需求保持增长，41个大类行业增长面达87.8%。装备制造业物流表现亮眼，智能化、数字化驱动传统制造供应链向价值链中高端转型，新动能支撑作用凸显，4月份高技术制造相关物流需求同比增长10.0%，持续高于工业品物流总额增速。

值得关注的是，线上电商消费活力强劲，前4个月，实物商品网上零售额增长5.8%，较一季度提升0.1个百分点，占社会消费品零售总额比重达24.3%，环比提高0.3个百分点。4月份中国电商物流指数为111.1点，较3月份回升1.1点。

孟圆分析称，消费物流需求潜力持续释放，线上线下协同增长。4月份，消费品以旧换新等扩内需政策效应显著，叠加短视频、直播带货、即时零售等新业态助力，居民消费物流需求稳步增长。

数据显示，前4个月，物流相关基础设施投资同比增长3.9%，“两新”政策效应持续显现，设备购置投资引领作用突出，水上运输业、航空运输业投资分别增长26.9%和13.9%。前4个月，物流景气指数中固定资产投资完成额指数均值为51.6%，较去年同期提高1.9个百分点；4月份当月该指数达53.6%，创近三年新高。

孟圆表示，随着新型城镇化战略和“两重”建设深入推进，物流基础设施投资稳步增长。

与此同时，物流市场规模稳步扩大，前4个月，物流业总收入4.4万亿元，同比增长4.7%。

从后期走势看，孟圆预计，物流企业经营仍将面临外部环境复杂多变的挑战，持续稳定回升的压力有所增加。随着“扩内需、促消费”等多项稳增长政策的持续发力，制造业向高端化、智能化转型或将加速，物流服务也需同步提升供应能力与效率。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从插秧到“出圈” 一粒米长出产业链
　　五月末的沈北平原，风里透着新稻的清润。在辽宁沈阳兴隆台锡伯族镇兴光村，1500亩稻田正铺展新绿，彩色秧苗在水田里勾勒出若隐若现的轮廓。…
我国物流业展现较强韧性 整体保持平稳向好态势
　　今年3月，“嘉华宁波”号货轮停靠在宁波舟山港穿山港区，325个集装箱的锂电池被有序吊装到货轮上。在万里之外的欧洲，汽车制造企业正急切地等待着这批关键部件。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部