孟 珂

原标题：前4个月全国社会物流总额同比增长5.6%

6月3日，中国物流与采购联合会、中国物流信息中心发布数据显示，前4个月，物流需求延续恢复态势，需求总量持续扩张。全国社会物流总额达115.3万亿元，同比增长5.6%，增速较一季度回落0.1个百分点。

受复杂严峻国际环境影响，4月份外部冲击加剧，4月份社会物流总额同比增长5.5%，较3月份回落1.4个百分点。

中国物流信息中心物流统计处副处长孟圆对《证券日报》记者表示，4月份，物流运行顶住外部冲击压力，展现较强韧性与发展潜力，整体保持平稳向好态势。国内产业物流和消费物流市场持续发挥基础支撑作用，供应链上下游资源整合趋势显著增强。

从结构来看，生产和消费需求有效支撑国内物流需求韧性。工业品、单位与居民物品物流需求保持稳定增长，前4个月，工业品物流总额同比增长5.7%，增速较一季度回落0.2个百分点；单位与居民物品物流总额同比增长5.9%，较一季度提升0.1个百分点。

孟圆表示，工业物流基本盘稳固，产业升级加速推进。4月份，工业品物流总额增速平稳，多数行业和产品物流需求保持增长，41个大类行业增长面达87.8%。装备制造业物流表现亮眼，智能化、数字化驱动传统制造供应链向价值链中高端转型，新动能支撑作用凸显，4月份高技术制造相关物流需求同比增长10.0%，持续高于工业品物流总额增速。

值得关注的是，线上电商消费活力强劲，前4个月，实物商品网上零售额增长5.8%，较一季度提升0.1个百分点，占社会消费品零售总额比重达24.3%，环比提高0.3个百分点。4月份中国电商物流指数为111.1点，较3月份回升1.1点。

孟圆分析称，消费物流需求潜力持续释放，线上线下协同增长。4月份，消费品以旧换新等扩内需政策效应显著，叠加短视频、直播带货、即时零售等新业态助力，居民消费物流需求稳步增长。

数据显示，前4个月，物流相关基础设施投资同比增长3.9%，“两新”政策效应持续显现，设备购置投资引领作用突出，水上运输业、航空运输业投资分别增长26.9%和13.9%。前4个月，物流景气指数中固定资产投资完成额指数均值为51.6%，较去年同期提高1.9个百分点；4月份当月该指数达53.6%，创近三年新高。

孟圆表示，随着新型城镇化战略和“两重”建设深入推进，物流基础设施投资稳步增长。

与此同时，物流市场规模稳步扩大，前4个月，物流业总收入4.4万亿元，同比增长4.7%。

从后期走势看，孟圆预计，物流企业经营仍将面临外部环境复杂多变的挑战，持续稳定回升的压力有所增加。随着“扩内需、促消费”等多项稳增长政策的持续发力，制造业向高端化、智能化转型或将加速，物流服务也需同步提升供应能力与效率。

(责编：罗知之、陈键)

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