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央行呵护市场流动性 6月份资金面或延续平稳

韩 昱
2025年06月04日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：央行呵护市场流动性 6月份资金面或延续平稳

中国人民银行（以下简称“央行”）发布消息称，6月3日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了4545亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，鉴于当日有8300亿元逆回购到期，故公开市场实现净回笼3755亿元。

此外，央行在5月30日发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，5月份央行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了7000亿元买断式逆回购操作，分别为3个月（91天）4000亿元、6个月（182天）3000亿元，鉴于5月份有9000亿元的3个月期买断式逆回购到期，当月买断式逆回购合计净回笼2000亿元。

回顾刚刚过去的5月份，国金证券固收首席分析师尹睿哲告诉《证券日报》记者，央行5月份通过7天期逆回购操作小规模净回笼152亿元，1年期MLF（中期借贷便利）依然增量续作3750亿元，买断式逆回购净回笼2000亿元。同时，5月7日央行宣布降息0.1个百分点、降准0.5个百分点，释放约1万亿元流动性。合计来看，虽然5月份逆回购、MLF操作释放流动性不算太多，但结合降准来看，央行呵护资金面的态度不改，资金面进一步宽松。

央行接连出手呵护资金流动性的同时，还在5月9日发布的2025年第一季度中国货币政策执行报告中明确，密切关注海外主要央行货币政策变化，持续加强对银行体系流动性供求和金融市场变化的分析监测，综合运用存款准备金、公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等货币政策工具，保持流动性充裕。

对于6月份的流动性，中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，经测算，完全排除MLF以及逆回购到期的因素，6月份整体上不存在流动性缺口，但考虑到财政支出往往集中在月末，月内资金面仍有波动的可能。

尹睿哲认为，预计6月份政府债净融资规模约为9630亿元，较5月份的1.49万亿元明显回落。其他流动性缺口方面，6月份是财政支出大月，将对资金面形成一定支撑，货币发行和缴准则小幅消耗流动性。若不考虑6月份将到期的1820亿元MLF、1.2万亿元买断式逆回购及央行对应的公开市场操作规模，在半年末财政支出支撑下，6月份流动性缺口将较5月份收窄，资金面压力不大。在流动性缺口较小、资金利率已在相对高位以及央行仍维持呵护态度的背景下，6月份资金面有望延续5月份的平稳局面，DR007（银行间存款类机构7天质押式回购加权平均利率）中枢或仍在1.6%附近。

中国货币网数据显示，截至6月3日17时，DR007为1.5496%，较5月30日的1.6645%有所回落。

(责编：罗知之、陈键)
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