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市场信心逐渐修复 民营房企频现土拍市场

2025年06月04日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：市场信心逐渐修复 民营房企频现土拍市场

今年以来，土地市场热度持续回升，房地产企业聚焦核心城市积极拿地，部分民营房地产企业（以下简称“民营房企”）也频频现身土地拍卖市场（以下简称“土拍市场”）。

多家民企拿地金额靠前

据悉，5月份以来，广州、成都、长沙、福州等城市的多宗地块已由民营房企竞得。

中指研究院发布的《2025年1—5月全国房地产企业拿地TOP100排行榜》显示，2025年1月份至5月份，TOP100企业拿地总额4051.9亿元，同比增长28.8%，增幅较上月扩大2.2个百分点。

值得注意的是，有多家民营房企进入上述榜单。其中，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”）拿地金额位居前十；四川邦泰投资集团有限责任公司（以下简称“邦泰集团”）、杭州兴耀房地产开发集团有限公司（以下简称“兴耀房产集团”）、重庆海成实业（集团）有限公司（以下简称“海成集团”）等也进入拿地金额前二十。

中指研究院企业研究总监刘水在接受《证券日报》记者采访时表示，民营房企重返土拍市场，表明随着各项“稳市场”政策的落地显效，核心城市房地产市场保持了一定的活跃度，市场信心正在逐步恢复，房企对未来市场的预期有所好转。此外，今年以来，各地政府加大了优质地块的供应力度，推出了不少位于城市核心区、配套成熟的地块，也提升了民营房企拿地的积极性。

以广州为例，5月30日，广州出让4宗位于广州市番禺区钟村街市广路的住宅地块，由民营房企广州市敏捷投资有限公司（以下简称“敏捷集团”）旗下的广州璟恒房地产开发有限公司以33.2亿元竞得，平均成交楼面价14081元/平方米。

刘水分析称，敏捷集团拿下的4宗地块周边已经过多年发展，居住氛围较好，地铁、商场、公园等配套齐全，且4宗地块彼此紧邻，便于整体开发。同时，由于民营房企近几年拿地普遍较少，叠加当前看好核心城市新房市场销售回稳，其有一定补仓意愿。

“敏捷集团深耕广州，对当地各板块的市场需求比较了解，具有一定的竞争优势。”镜鉴咨询创始人张宏伟向《证券日报》记者表示，从目前民营房企参与土拍的情况来看，多数民营房企均选择继续深耕自身熟悉的板块，并围绕有销量支撑的一线城市、强二线城市的优质地块布局，而非大规模拿地扩张。

聚焦自身深耕城市

当前，民营房企聚焦自身持续深耕的核心城市，加大力度补仓。中指研究院数据显示，2025年前五个月，持续深耕杭州的滨江集团，在杭州的拿地金额位列第一；兴耀房产集团也在杭州增加了土地储备，进入杭州拿地金额前十；成都新希望置业有限公司则进入了成都拿地金额前十。

在刘水看来，当前参与拿地的民营房企多数经营情况正常，有一定投资意愿和资金实力。部分为经营稳健的头部民营房企，如滨江集团聚焦杭州补充土地储备。部分拿地民营房企是区域性中小房企，抓住市场调整期逆势拓储，如邦泰集团、兴耀房产集团、海成集团等。

张宏伟认为，随着未来政策支持力度加大，市场销售表现进一步好转，金融机构有望加大对民营房企的融资支持，民营企业拿地的积极性将进一步提升。

“民营房企重返土拍市场也有助于土地市场预期修复，提振地方土地财政预期。”刘水表示，随着民营房企重返土拍市场，将推动行业格局的重构，形成更加健康的市场竞争格局。

(责编：罗知之、陈键)
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