毛艺融

原标题：多重因素加持 港股打新赚钱效应回升

截至2025年6月3日收盘，今年以来港股IPO首发募资总额已达773.61亿港元。其中，宁德时代以410亿港元成为年内新股募资王，占总额的53%。

从市场表现来看，港股打新赚钱效应显著回升。从新股数量与破发率来看，年内累计上市新股28只。其中，有15只在上市首日破发，破发率53.57%。首日涨幅中位数13.3%，显著高于港股通公司。

港股打新赚钱效应的回升，是市场环境改善、优质企业供给、政策支持、投资者结构优化等多重因素的加持。香港交易所在5月份推出“科企专线”，鼓励优质科技企业赴港上市。随着宁德时代、恒瑞医药等A股龙头企业陆续赴港二次上市，“A+H”公司愈发获得机构投资者青睐，国际长线基金成为基石投资者的热情不断提升，散户对参与打新的兴趣也愈发浓厚。

IPO超额认购不断涌现

今年以来，港股打新高潮迭起。例如，5月15日，宁德时代港股公开发售结束，融资认购倍数超120倍，认购金额突破2800亿港元，位居近半年港股新股冻资榜第三。5月19日，恒瑞医药提前截止认购，香港公开发售获得454.85倍认购，国际发售获得17.09倍认购，孖展认购逾2200亿港元，在近半年港股新股冻资榜紧跟在宁德时代之后。

从超额认购倍数来看，蜜雪集团融资申购倍数达到5324倍，认购金额达到1.84万亿港元。同为新茶饮品牌的沪上阿姨在香港公开发售时也获3616.83倍认购，成为仅次于蜜雪集团认购火爆程度的新茶饮股票。

2025年港股市场上市新股中，首日涨幅超过20%的有10只。映恩生物上市首日收涨116.7%，不计手续费（下同），中签一手可赚超一万港元，可谓“大肉签”。截至6月3日收盘，映恩生物较发行价涨幅约127.06%。蜜雪集团上市首日涨43.21%，中签一手可赚8750港元，上市至今累计涨幅189.38%。沪上阿姨上市首日涨幅40.03%；博雷顿上市首日涨幅38.33%。

A股公司赴港二次上市的公司，上市首日表现也颇为亮眼。宁德时代在港股上市首日涨16.43%，中签一手可赚4320港元；吉宏股份上市首日涨幅39.06%，中签一手可赚1500港元。恒瑞医药上市首日涨幅25.2%，中签一手可赚2220港元。钧达股份上市首日涨幅为20.09%。

目前，港股IPO打新仍然十分火热。老虎证券APP数据显示，容大科技、新琪安、METALIGHT正在招股中，截至6月3日16:30，市场融资申购额分别达到6.25亿港元、4.95亿港元、14.7亿港元，认购倍数分别达到27倍、22.37倍、58.21倍。

港股打新氛围愈发活跃

为了活跃打新氛围，香港交易所去年11月份正式启用首次公开招股结算平台FINI（Fast Interface for New Issuance），将新股从定价至股份开始交易的时间由五个营业日(T+5)大幅缩短至两个营业日(T+2)。

FINI是推高蜜雪集团、布鲁可、毛戈平等新消费公司超额认购的关键推手。

此前，港股新股招股期间，投资者需要先预付款，并冻结资金。一些热门新股往往会冻结大量的预付资金，仅一只新股冻结的资金就可能达到千亿甚至万亿港元规模。对于打新者来说，新股申购资金冻结长达两周，若通过融资打新则需要付出不小的利息成本。

FINI推行之后，“百万人打新、万亿资金冻结”成为历史。投资人只需要预缴公开招股中可获配发最高股数的金额，而无须为超额认购的金额冻结全部资金。同时，投资者不能多户重复认购，遇到热门新股只能采取加大融资认购的方式来提高中签概率。

整体来看，港股IPO市场中，散户投资者的参与度较高，但中签率却普遍较低。Wind资讯数据显示，年内港股IPO配售中，散户投资者的中签率普遍低于10%，而机构投资者的中签率则相对较高。

散户中签率低，一方面是因为打新人数激增，另一方面也与监管政策对香港新股定价机制改革包括回拨机制、融资杠杆、分销机制等调整方向有关。

香港新股发售分为基石配售、建簿配售和公开认购三部分。为提高定价效率，去年12月份，港交所刊发的有关优化首次公开招股市场定价及公开市场的建议咨询文件显示，要求发行人将至少一半的发售股份分配给建簿配售部分，同时降低分配给散户投资者的比例。

今年2月份，港交所集团行政总裁陈翊庭在解读港股新股定价改革建议时提到，建议提高分配给建簿配售部分的新股比例，是为了提高有议价权的投资者在新股定价过程中的参与度，让最有议价能力的买方与卖方进行充分博弈。

机构投资者在配售中占据优势。从年内港股IPO数据来看，公开认购部分，散户投资者的中签率通常较低，而国际配售部分则由机构投资者主导。例如，宁德时代的公开认购部分仅为7.5%，且不设回拨机制，最终机构投资者吃到了超过九成的“蛋糕”。恒瑞医药也向港交所申请了回拨机制豁免，在国际配售足额而公开认购超97倍时，回拨比例定为21.5%，最终一手中签率为10%。

瑞银全球投资银行部亚洲区副主席朱正芹表示，新股面向公众的配售比例过高，可能会对后市表现形成卖压，小盘股承压相对更加明显。而机构投资者更有能力研究新股和参与“砍价”，他们可能为确保获得足够的股份分配而选择作为基石投资者，因而对发行价范围最高价进行“砍价”，也可能为了避免基石投资的六个月禁售期而选择承担新股分配不确定的风险、参与建簿配售部分。机构投资者的深度参与，将提高新股定价的效率，让新股的价格最大限度地反映市场需求，尽可能地降低新股上市后的价格波动，避免股价大起大落。

(责编：罗知之、陈键)

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