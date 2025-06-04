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支付机构竞相海外“拿牌” 抢占先发优势

2025年06月04日09:05 | 来源：证券日报
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原标题：支付机构竞相海外“拿牌” 抢占先发优势

连日来，多家支付机构官宣布获得海外支付牌照。比如，跨境支付机构杭州乒乓智能技术有限公司（以下简称“PingPong”）及移卡有限公司（以下简称“移卡”）纷纷宣布获得海外支付牌照。

南开大学金融学教授田利辉对记者表示，支付机构积极获取海外支付牌照，反映了跨境支付行业全球化、合规化的发展趋势。在政策支持与市场需求的双重驱动下，头部机构积极布局海外市场，抢占先发优势。

全球化布局提速

日前，PingPong官宣获得马来西亚中央银行正式批准，成为中国首家持有MSB(Money Services Business)牌照的To B跨境支付机构。获得该牌照后，PingPong可为马来西亚本地企业开拓全球市场，以及全球企业深耕马来西亚市场提供合规的全球支付解决方案，支持企业使用马来西亚本地货币及其他全球主流货币进行跨境收付。

记者注意到，这是继去年印尼牌照后，PingPong再次海外“拿牌”。经梳理，PingPong已获得不同国家和地区的60多张全球支付牌照及许可。

“2025年我们海外‘拿牌’布局重点是扩大东南亚、中东市场合规建设。总体来看，目前PingPong业务已覆盖欧美、东南亚等区域的本地化支付服务网络。”PingPong相关负责人对《证券日报》记者表示。

此前，移卡也宣布获得由美国亚利桑那州金融监管部门颁发的MTL(Money Transmitter License)牌照。据悉，海外业务是移卡近年来布局的重点。自2021年开始探索海外市场以来，移卡先后获得新加坡、美国等国家的支付牌照和相关资质，并且推出了本地钱包、海外钱包、外汇及跨境汇款等服务。最新财务数据显示，2024年移卡海外业务全年交易量同比增长近5倍。

“当前中国企业‘出海’规模扩大，跨境贸易、供应链金融、多币种结算等需求激增。海外支付牌照不仅是业务准入门槛，更是确保金融服务合法合规的基础。机构积极谋求从单一支付通道向综合金融服务平台转型，满足企业‘出海’的全链路需求。”田利辉认为，获取境外支付牌照的难度较高，需经历复杂流程和严格审查。一张牌照的落地往往需要耗费数年时间，所以海外牌照也是检验支付机构综合实力的试金石。

助力企业“出海”

近年来，多家支付平台在海外均有积极动作。例如，2024年5月份，连连数字成功获得卢森堡EMI(Electronic Money Institution）牌照，这是连连数字在深耕欧洲市场、推进全球化战略的过程中取得的又一个突破。数据显示，截至目前，连连数字提供服务范围覆盖超过100个国家及地区，并支持使用超过130种货币进行交易。

多位受访者认为，支付机构积极海外“拿牌”，将为中资企业海外运营提供助力。“第一，当前中资企业‘出海’加速，跨境交易需求持续增长，中资支付机构积极布局海外市场，可以满足不断扩大的跨境支付需求；第二，中资支付机构为‘出海’企业提供更加自主可控的跨境金融服务，保障企业的资金和信息安全，可助力产业链供应链稳定；第三，跨境支付领域面临交易流程复杂、成本高昂等挑战。支付机构海外‘拿牌’有利于为中资企业‘出海’提供更加便捷高效、安全、低成本的跨境支付渠道，满足企业对于金融服务效率和优质客户体验的需求。”中国银行研究院博士后马天娇对《证券日报》记者说。

支付机构在拓展海外市场时会面临哪些机遇与挑战？需重点关注哪些风险？田利辉认为，需要关注合规、运营等方面的风险和挑战。未来，头部机构将进一步加强牌照、技术、生态等方面优势，而中小机构则需聚焦细分领域，实现差异化发展。

(责编：罗知之、陈键)
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