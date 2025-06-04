原标题：破局汽车业“内卷” 推动产业链“共荣”

6月3日，全国工商联汽车经销商商会（以下简称“全联汽车经销商商会”）的一纸倡议，直指当前汽车流通环节的痛点，将汽车行业反“内卷”推向新的高潮。

一个多星期以前，即5月23日，某头部车企掀起降价风暴，最高降幅达5.3万元。多家车企仓促应战，“价格战”恐慌蔓延。然而，承受冲击最直接的却是遍布全国的数万家汽车经销商。

当前，进销价格倒挂在汽车行业已成常态，厂家返利滞后，回款周期漫长，经销商流动资金承压。港股上市经销商财报显示，除极个别企业外，行业大面积亏损。全联汽车经销商商会直言，经销商面临经营压力加大、盈利能力降低、车辆库存偏高、流动资金紧张等一系列问题。

数据显示，截至今年4月末，国内乘用车行业库存达350万辆，同比增加12万辆。在“以销定产”成共识的当下，如此庞大的库存背后，是整车企业向经销商强行压库，经销商成为厂家转嫁库存压力的首要对象。

经销商困境是整个行业恶性循环的缩影。当整车企业沉迷于以价换量，“卷价格”成为市场竞争的唯一逻辑，产业链的每一环节都将承压。例如，上游零部件企业被迫接受采购价降幅，质量防线松动。

此外，一种观点认为，消费者能从车企价格战中获利。这种观点未免短视。短期来看，消费者似乎能买到低价车，但长期来看，行业利润下滑势必会侵蚀研发投入，产品质量一致性难以保障，售后服务网络萎缩，消费者权益也必然受损。所谓“超值价格”，长此以往，往往陷入以牺牲品质与长期服务为代价的怪圈。

笔者认为，全联汽车经销商商会的倡议意义重大，为构建价值竞争生态提供了具体路径，核心是重建厂商与经销商共生共荣的关系。

一是尊重渠道价值。倡议中的“以销定产”“合理制定销售目标”“禁止强迫进车”等条款，旨在终结压库顽疾。过去，经销商常被当作厂家的“蓄水池”，承担着巨大的库存压力，而如今应回归“服务商”本位，专注于为客户提供优质服务。只有经销商摆脱库存压力，才能更好地发挥其渠道作用，提升客户满意度。

二是保障合理利润。“纠治进销倒挂”“及时返利”“缩短回款周期”等举措，直指经销商生存命脉——现金流。现金流是企业的血液，只有资金血液通畅，经销商才能维持正常运营，保障服务品质。若经销商长期面临资金困境，不仅无法提升服务质量，还可能面临倒闭风险，进而影响整个汽车产业链的稳定。

三是维护品牌与消费者权益。“防止频繁调价损害品牌形象”“优化商务政策慎用罚款”，意在稳定市场预期。频繁的价格波动会让消费者对品牌失去信心，影响品牌形象。合理的政策能让经销商专注于提升用户体验，而非疲于应付厂家考核与价格波动。只有品牌形象稳定，消费者权益得到保障，汽车产业才能实现可持续发展。

皮之不存，毛将焉附。终结行业“内卷”乱象，需凝聚全产业链之力，更需监管之手精准发力。全联汽车经销商商会的倡议，与早前中国汽车工业协会的呼吁、工信部的强硬表态相互呼应，共同构筑起行业反“内卷”的统一战线。

当前，拒绝“价格战”已成为行业共识——没有健康的经销商网络，就没有可持续的汽车产业；没有良性的行业生态，就难以实现真正的高质量发展。中国汽车产业必须从“价格战”转向“价值战”，回归到以技术、品质、服务为核心的价值竞争，方能驶向可持续发展的广阔天地。

(责编：罗知之、陈键)

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