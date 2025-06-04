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类太阳恒星宜居带发现“超级地球”

2025年06月04日09:06 | 来源：科技日报
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原标题：类太阳恒星宜居带发现“超级地球”

科技日报昆明6月3日电 （记者赵汉斌）近期，由中国科学院云南天文台研究员顾盛宏领衔的国际联合研究团队，首次利用凌星中间时刻变化（TTV）反演技术，在类太阳恒星的宜居带内发现一颗质量约为地球10倍的“超级地球”——开普勒725c。相关研究成果于3日在国际学术期刊《自然·天文》上发表。

有没有另一颗像地球一样适合生命存在的行星？这是人们长久以来关心的宇宙谜题。此次研究团队采用的技术方案，不同于常用的凌星法和视向速度法。顾盛宏介绍，凌星法是观察行星遮挡宿主恒星光的事件，视向速度法是检测宿主恒星被行星拖拽的轻微摆动；而TTV技术是通过测量与待发现行星轨道共振的另一颗行星的凌星时间，来感知待发现行星的存在。

开普勒725c所围绕的宿主恒星是一颗G9V型恒星，与太阳光谱型相似，年龄仅16亿年，磁场活动比太阳剧烈。该行星公转周期约为207.5天，与地球公转周期相近，且位于可存在液态水的宜居带内，具备类地生命存在的条件。

这项发现，一方面为探测系外地球提供了新途径，使TTV反演技术成为发现类太阳恒星宜居带中“隐形行星”的有力工具；另一方面，为我国未来的空间天文任务，如中国载人航天工程巡天空间望远镜（CSST）、地球2.0（ET）项目等，提供了新的观测目标和探测技术支持。

论文审稿人和期刊编辑认为，随着探测的行星离宿主恒星距离更远、质量更低，这一发现所建立的新通道是一个重大进步，为探测系外宜居行星提供了互补的路径。此次发现，让人们离找到类似地球的“蓝色星球”更近了一步，有望解开人类“孤独”与否的千古谜题。

(责编：罗知之、陈键)
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