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电池材料、健康食用油、清洁能源、环保轮胎……

一粒稻谷上演“七十二变”

朱 虹
2025年06月04日09:06 | 来源：科技日报
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原标题：一粒稻谷上演“七十二变”

去年底，美国科学家从稻壳灰中提取出一种高性能硬碳材料，用它做电池，电量比普通电池多一倍。其实，我国早就发现了稻谷加工过程中的巨大利用价值。

6月2日，科技日报记者走进益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）探访发现，当一粒稻谷进入加工生产线，便开始了它的“七十二变”：优质大米加工而成，米糠变成稻米油，稻谷副产品做成化妆品、医药用品。

稻壳可用于电池，燃烧后的稻壳灰还能提取白炭黑变身轮胎原料。这一过程不仅实现了资源循环利用，还能有效减少碳排放。从粮食到能源科技，每一粒稻谷都能发挥最大价值。

生产车间内，金黄的米糠在密闭管道中缓缓流动，经过低温萃取工艺，逐渐析出晶莹剔透的稻米油。这抹流淌的“液体黄金”蕴含着天然谷维素、维生素E等活性成分，拥有“稻谷黄金”的美誉，是世界卫生组织推荐的健康食用油。

“中国稻米油产业藏着保障粮油安全的密码。”益海嘉里黑吉省级平台总经理吴志华轻抚着生产线旁的稻谷样本，给记者算了一笔生态账：全国年产2亿吨水稻，可产出1600万吨米糠，若全部用于榨油，油脂产量相当于“种”出1300万吨大豆，将大大提高我国食用油的自给率。

米糠也在变废为宝：提取完油脂的米糠粕化身化妆品原料，谷维素成为药品添加剂，阿魏酸进入高端护肤品配方。在实验室里，科研人员正将米糠蜡制成环保型皮革护理剂，米糠脂在煎炸测试中展现出超强稳定性。“这些曾被视为废料的副产物，如今撑起百亿级产业生态圈。”吴志华指着展厅里琳琅满目的衍生品说。

走出生产车间，远处矗立着两座银白色储气罐，这是该公司研发的稻壳炭热联产循环利用系统。在零下30℃的寒冬，这套系统支撑整个工厂实现100%清洁能源供暖。“稻壳会在这里完成最后一次能量绽放。”益海嘉里哈尔滨工厂生产经理吕坤鹏指向传送带，稻壳汽化后生成生物质燃气，为生产运营过程提供动力和热力，实现炭热联产，大幅提升了稻壳资源综合利用的附加值，燃烧后的烟气污染物排放量小且容易治理，是具有产业化前景的清洁能源。

燃烧后的稻壳灰并未成为终点，反而开启了“灰姑娘的逆袭”。在精密提纯车间，灰白粉末在离心机中高速旋转，最终析出高分散型白炭黑。

“每一吨稻谷产生的稻壳可以制取0.03吨高附加值白炭黑，其补强性能远超传统产品。”吕坤鹏展示着轮胎断面样本，采用这种材料制成的绿色轮胎，能显著增加橡胶强度，更能降低轮胎滚动阻力，提高燃油经济性，是生产绿色轮胎的最佳原料。

如今，这些产自黑土地的“稻谷精灵”已经实现与轮胎生产巨头的跨行业合作，正在全球范围内推广应用。

(责编：罗知之、陈键)
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