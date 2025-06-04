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国内单体规模最大“茶光互补”电站并网

2025年06月04日09:07 | 来源：科技日报
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原标题：国内单体规模最大“茶光互补”电站并网

科技日报北京6月3日电 （记者刘园园）记者3日从中国广核新能源控股有限公司（以下简称“中广核新能源”）获悉，中广核云南墨江碧溪235兆瓦光伏电站日前成功并网发电。该电站采用“茶光互补”新型产业融合发展模式，在租赁的5250亩茶山上建设光伏电站，实现了土地立体化增值利用，为乡村振兴注入了新动能。

据悉，该电站位于云南省普洱市墨江县，装机规模235兆瓦，占地面积5250亩，是国内单体规模最大的“茶光互补”电站。这座电站通过光伏组串的高度、密度和间距的科学设计，使光伏板下的茶树得到了有效的遮光处理。其通过减少直射光、增加散射光、降低水分蒸发、提高空气湿度，为茶叶生长创造了更为稳定的微气候，有助于提升茶叶的品质。

“该项目全容量并网发电后，每年可为电网提供清洁电能约3.76亿千瓦时，等效减少标煤消耗约11.3万吨，减排二氧化碳约29万吨，经济效益和社会效益显著。”中广核新能源云南分公司负责人普智勇表示，中广核新能源云南分公司将联合墨江县政府将该项目打造成为“光伏发电+新能源科普+生态增益+休闲旅游”示范基地，为当地就业以及能源绿色低碳转型作出积极贡献。

(责编：罗知之、陈键)
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