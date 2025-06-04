原标题：智能通关“黑科技”畅通水果出口“高速路”

5月中旬，一批从果园新鲜采摘的“俄八”大樱桃运抵大连市绿海农业开发有限公司生产车间，工人们熟练地对这批樱桃鲜果进行筛选称重、整齐摆放、打包装箱。大连海关所属大连长兴岛海关关员在现场同步实施检验检疫监管，确保产品符合出口地区的准入标准。随后，这批重500公斤的樱桃将通过空运出口。

“我们出口的樱桃产品正在向高端、高附加值方向转型，这次出口的‘俄八’樱桃单颗重量均超过20克，糖度稳定在20+，凭借深宝石红色泽和独特蜜香口感，深受客户喜爱。”大连市绿海农业开发有限公司总经理董智勇表示，“海关为我们提供了‘预约查验’‘随报随检’等便捷的通关服务措施，樱桃上午采摘、下午发运，间隔不超过6小时，保障了出口樱桃的新鲜度和口感。”

辽宁雨热同季，日照丰富，四季分明，为各种水果提供了优渥的生长环境，大连大樱桃、盖州苹果、东港草莓、鞍山南果梨、熊岳葡萄等更是享誉海内外，每年的出口额达14万吨，远销欧洲、北美、中东、东南亚等30多个国家和地区。

“海关关员手上的智能设备真不错，仅用20分钟就完成了我们这批出口盖州苹果的查检作业，耗时比以往减少50%以上。”营口永盛水果蔬菜有限公司负责人刘日国说。

刘日国口中的“智能设备”是属地查检智能单兵设备，在“智慧动植检”系统加持下，查验关员可随时获取出口水果种植、加工、出口通关等各环节信息；同时，通过企业端物联网设备实时采集果园温湿度、农残检测等数据，综合运用AI图像识别、近红外光谱检测等新技术，可快速完成病虫害筛查和品质分级，大幅提升出口水果查检时效。

“智能设备的应用让我们可以实时掌握出口水果的种植、加工、物流运输等信息，实现‘果园、包装厂、口岸’的全链条信息化闭环管理，为出口水果溯源管理和高效通关提供了智慧化保障。”大连海关所属鲅鱼圈海关查检二科科长程俊介绍。

在持续提升监管含“智”量的同时，大连海关还创新运用“采摘即申报—包装即查检—放行即出证”监管模式，联合港口部门推出“产地直装”运输模式，叠加“提前申报+抵港直装”便利化举措，实现出口水果运输从果园到船舱的无缝衔接，有效畅通水果出口“绿色通道”。

据统计，今年前4个月，大连海关共监管水果出口4.73万吨，货值3.45亿元，同比分别增长16.2%、12.9%。

(责编：罗知之、陈键)

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