打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

银河系的未来是一部“变形记”

张梦然
2025年06月04日09:08 | 来源：科技日报
小字号

原标题：银河系的未来是一部“变形记”

在浩瀚无垠的宇宙中，银河系——我们的家园，正缓缓沿轨迹移动。与它相伴的是邻近的仙女星系、三角座星系与大麦哲伦星系。长久以来，天文学家一直认为，在大约50亿年后，银河系将不可避免地与仙女星系发生碰撞，并最终合并为一个全新的星系“Milkomeda”。但现在人们发现，银河系的未来宛如一部“变形记”，会比之前想象的更加多变且不确定。

芬兰赫尔辛基大学天文学家利用盖亚望远镜和哈勃望远镜，对银河系未来的运动轨迹进行了模拟。这次他们考虑了之前未曾充分考量的因素，比如大麦哲伦星系的引力影响。细致的分析显示，在未来100亿年内，银河系与仙女星系发生碰撞的概率仅为50%。这意味着，原本几乎是板上钉钉的碰撞事件，现在看来充满了变数。

如果碰撞真的发生，那会是真正的宇宙级“变形”。两个星系将相互融合，形成一个全新的、巨大的椭圆星系，进而彻底改变银河系的样貌。

即便没有与仙女星系碰撞，银河系也会与另一位小伙伴——大麦哲伦星系展开“亲密拥抱”。这一合并几乎可以肯定会在未来20亿年内发生。大麦哲伦星系最终将被银河系吸收，成为它的一部分。这次“变形”是银河系在未来旅程中的一个重要事件，它会改变银河系的命运轨迹，使其未来走向更加复杂，难以预料。

在这两场“相遇”中，银河系内的恒星也将经历各自的变化，银河系中心的黑洞很可能变得更加活跃，吞噬更多物质，影响整个星系的动态平衡。

以现有的技术手段，我们还无法彻底看清银河系最终结局，只能判断它的未来充满令人惊叹的可能性。但随着技术进步，特别是空间望远镜不断提供新的观测数据，有望绘制出更加精确的银河系演化图景。我们则可以抱着一种既敬畏又期待的心情，探索人类所在的这个宏伟宇宙岛——银河系的最终命运将会如何书写。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从插秧到“出圈” 一粒米长出产业链
　　五月末的沈北平原，风里透着新稻的清润。在辽宁沈阳兴隆台锡伯族镇兴光村，1500亩稻田正铺展新绿，彩色秧苗在水田里勾勒出若隐若现的轮廓。…
我国物流业展现较强韧性 整体保持平稳向好态势
　　今年3月，“嘉华宁波”号货轮停靠在宁波舟山港穿山港区，325个集装箱的锂电池被有序吊装到货轮上。在万里之外的欧洲，汽车制造企业正急切地等待着这批关键部件。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部