原标题：发射无线电波和X射线的天体现身

科技日报北京6月3日电 （记者张梦然）包括国际射电天文学研究中心（ICRAR）天文学家在内的联合团队，对一种新型宇宙现象有了惊人发现：一个被命名为ASKAP J1832-0911的天体，每44分钟发射一次持续约两分钟的无线电波和X射线脉冲。这是首次在X射线下探测到这类被称为长周期瞬变（LPT）的物体，为解开天空中类似神秘信号的来源提供了新线索。相关论文发表在最新一期《自然》杂志上。

该团队利用位于澳大利亚ASKAP射电望远镜发现了ASKAP J1832-0911。随后，他们将捕捉到的无线电信号与美国国家航空航天局的钱德拉X射线天文台所记录的X射线脉冲进行了关联比较。钱德拉X射线天文台恰好也在同一时间观测着同一片天空区域。

自2022年ICRAR研究人员首次发现LPT以来，全球科学家已确认了10个这样的天体。然而，这些信号的确切成因及其为何以如此独特且规律的时间间隔活动，仍是未解之谜。ASKAP J1832-0911与天文学家之前见过的任何天体都不同。据推测，此次的ASKAP J1832-0911可能是一颗磁星——即具有强磁场的恒星核心，或者是双星系统中包含一颗高度磁化的白矮星的组合。但即便如此，现有理论仍无法完全解释观测到的现象。

来自西班牙空间科学研究所的天文学家解释说，在X射线下发现这样一个天体意义重大，其瞬态X射线特征能为理解这类天体的本质开辟新途径。他们强调，这项研究是全球科学家之间出色合作的结果，展示了跨学科合作的重要性。

此次发现不仅有助于缩小这些天体可能的身份范围，还因为需要同时解释X射线和无线电波两种不同类型的辐射，从而为探索它们的真实性质提供了宝贵线索。这一突破性进展预示着未来可能揭示出全新的物理机制或恒星演化模型。

宇宙还有太多未解之谜，科研人员提出的认知宇宙的理论框架，也时不时受到各种新现象的冲击。此次，天文学家发现了一种新的天体，它每44分钟准时“亮起”一次，一次发射两种不同的信号。幸运的是，澳大利亚ASKAP射电望远镜和钱德拉X射线天文台都观测到了这颗星体的活动，使得人类首次获得了这类星体的X射线辐射数据。它的神奇律动仿佛是从宇宙发来的一封信，刷新人类对天体行为的认知，也为我们了解恒星演化提供了更多线索——探索正要开始！

(责编：罗知之、陈键)

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