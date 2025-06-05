北京三环内金黄的麦田与湛蓝的天空构成一幅独特的城市田园图。人民网记者 王天乐摄

人民网北京6月5日电 （记者王天乐、李栋）芒种时节，位于北京市三环内隶属于中国农业科学院作物科学研究所的试验田里，麦浪滚滚，满眼金黄。

这片被网友誉为北京“最贵麦田”的地块上，金灿灿的麦浪与都市湛蓝的天际线交相辉映，构成了一道独特的城市田园景观。