打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“产业造血+文化赋能”双轮驱动 奇富科技百万帮扶云南中屏镇

2025年06月05日09:41 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：奇富科技百万帮扶云南中屏镇： 菌菇田里的振兴密码与“村BA”的双向奔赴

5月30日，云南禄劝县中屏镇第三届“村BA”篮球赛热血开赛，篮球架下的欢呼声与山间菌菇田的劳作声遥相呼应。赛场内球员以球会友，场外奇富科技捐资100万元建设的冻干库正通过公益片《蕈菇纪》讲述着“小菌菇撬动大产业”的乡村故事。作为赛事赞助商与沪滇协作参与者，奇富科技以“产业造血+文化赋能”双轮驱动，为中屏镇铺就振兴之路。

菌菇田里的“她力量”：从“靠天收”到“产业兴”的蜕变

晨光中的山林里，怀孕八个月的张姐带着女儿穿梭在湿润的山林间，6岁的小女孩熟练辨认着鸡油菌：“这是妈妈教我的。”作为野生菌加工厂厂长，张姐的一天从弯腰采摘开始：“以前菌子卖不出去就烂在地里，现在有了奇富科技捐建的冻干库，新鲜菌菇能及时锁鲜，不浪费。”

镜头里，背着竹筐的老人笑称“多挣点零花钱”，年轻妈妈们期待着菌菇变成孩子的学费——这座冻干库不仅解决了旺季菌菇损耗问题，更让百余位村民实现“家门口就业”。张姐抚摸着隆起的腹部说：“从普通农妇到厂长，我初中毕业也能当管理者，这份信任让我想带着大家把日子过得更敞亮。”

张镇长的“三方共赢”经：政企协作激活乡村脉络

“冻干库建成后，中屏镇成了周边菌菇的集散中心。”中屏镇张镇长在采访中表示，奇富科技的帮扶打破了野生菌“旺季烂、淡季断”的困境。“村民采菌直接卖到冻干库，土地流转每亩年收800元，务工每天能挣100元，村集体通过合作社也有了收益，真正实现农民增收、集体增效、企业发展的三方共赢。”

他特别提到，企业不仅投入硬件，更带来技术驯化菌种，让香菇、羊肚菌等品种适应本地种植，2024年林下种植规模已扩大至200亩。“从前种玉米收入低，现在菌菇产业让村民日子旺起来了。”

科技赋能乡村：从金融活水到产业升级的多维深耕

乡村振兴的号角下，奇富科技的帮扶实践远不止于一座冻干库。作为金融科技领域的深耕者，公司始终将国家战略与自身优势深度融合：自2022 年起，先后向禄劝县累计捐款200万元支持当地乡村振兴，这份持续投入既体现为中屏镇冻干库的建设，更成为金融科技助力三农的缩影。此外，2024 年奇富科技与金融机构携手，向三农领域提供了124.4亿元的放款支持，累计服务了398万农户，为田间地头的春耕秋收、养殖创业送去“金融活水”，直接助力农民增收与生活改善。正如中屏镇村民在冻干库旁分拣菌菇时所言：“这些支持不是简单的给钱，而是让我们有底气把日子过得更好。”

在产业赋能层面，奇富科技打造“乡村助力计划”，通过“互联网+助农”模式构建产销新通道，助力像中屏镇的冻干菌菇等特色产品从深山走向全国，同时为乡村创业者提供金融支持与创业指导，带动乡村经济多元化发展。

值得一提的是，奇富科技的禄劝之行并非偶然。自2017年上海与云南建立沪滇协作机制以来，普陀区与禄劝县结为对口帮扶伙伴，两地以“走亲戚”般的互动频率，8年时间连续投入帮扶资金实施项目，带动16.4万余人增收。在这场从“单向帮扶”向“互利共赢”转型的浪潮中，奇富科技作为上海企业代表，积极响应协作号召，将金融科技资源与产业创新模式带入禄劝，让中屏镇的菌菇产业成为沪滇协作“输血+造血”结合的生动缩影。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民币“国际范儿”愈浓：筑根基、拓场景、广合作
　　从清算网络的“毛细血管”，到实体经济的“神经末梢”，再到金融科技的“前沿阵地”，人民币国际化正以多维立体的方式稳慎扎实推进。当前，人民币保持全球第四大活跃货币的位置，“朋友圈”不断扩大，“国际范儿”愈浓。…
一季度末科技型中小企业获贷率49.6%
　　在福建厦门，普适性高、服务范围广的“信用快贷”“抵押快贷”为中小微企业量身定制金融方案，更好满足不同行业、不同特征的科技型小微企业的融资需求。 在湖北武汉，高额度、低利率的“善新贷”，为满足小微企业融资需求而打造，解决小微科创企业抵押物不足、研发投入多、产品周期长、资金需求大的难题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部