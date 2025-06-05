原标题：奇富科技百万帮扶云南中屏镇： 菌菇田里的振兴密码与“村BA”的双向奔赴

5月30日，云南禄劝县中屏镇第三届“村BA”篮球赛热血开赛，篮球架下的欢呼声与山间菌菇田的劳作声遥相呼应。赛场内球员以球会友，场外奇富科技捐资100万元建设的冻干库正通过公益片《蕈菇纪》讲述着“小菌菇撬动大产业”的乡村故事。作为赛事赞助商与沪滇协作参与者，奇富科技以“产业造血+文化赋能”双轮驱动，为中屏镇铺就振兴之路。

菌菇田里的“她力量”：从“靠天收”到“产业兴”的蜕变

晨光中的山林里，怀孕八个月的张姐带着女儿穿梭在湿润的山林间，6岁的小女孩熟练辨认着鸡油菌：“这是妈妈教我的。”作为野生菌加工厂厂长，张姐的一天从弯腰采摘开始：“以前菌子卖不出去就烂在地里，现在有了奇富科技捐建的冻干库，新鲜菌菇能及时锁鲜，不浪费。”

镜头里，背着竹筐的老人笑称“多挣点零花钱”，年轻妈妈们期待着菌菇变成孩子的学费——这座冻干库不仅解决了旺季菌菇损耗问题，更让百余位村民实现“家门口就业”。张姐抚摸着隆起的腹部说：“从普通农妇到厂长，我初中毕业也能当管理者，这份信任让我想带着大家把日子过得更敞亮。”

张镇长的“三方共赢”经：政企协作激活乡村脉络

“冻干库建成后，中屏镇成了周边菌菇的集散中心。”中屏镇张镇长在采访中表示，奇富科技的帮扶打破了野生菌“旺季烂、淡季断”的困境。“村民采菌直接卖到冻干库，土地流转每亩年收800元，务工每天能挣100元，村集体通过合作社也有了收益，真正实现农民增收、集体增效、企业发展的三方共赢。”

他特别提到，企业不仅投入硬件，更带来技术驯化菌种，让香菇、羊肚菌等品种适应本地种植，2024年林下种植规模已扩大至200亩。“从前种玉米收入低，现在菌菇产业让村民日子旺起来了。”

科技赋能乡村：从金融活水到产业升级的多维深耕

乡村振兴的号角下，奇富科技的帮扶实践远不止于一座冻干库。作为金融科技领域的深耕者，公司始终将国家战略与自身优势深度融合：自2022 年起，先后向禄劝县累计捐款200万元支持当地乡村振兴，这份持续投入既体现为中屏镇冻干库的建设，更成为金融科技助力三农的缩影。此外，2024 年奇富科技与金融机构携手，向三农领域提供了124.4亿元的放款支持，累计服务了398万农户，为田间地头的春耕秋收、养殖创业送去“金融活水”，直接助力农民增收与生活改善。正如中屏镇村民在冻干库旁分拣菌菇时所言：“这些支持不是简单的给钱，而是让我们有底气把日子过得更好。”

在产业赋能层面，奇富科技打造“乡村助力计划”，通过“互联网+助农”模式构建产销新通道，助力像中屏镇的冻干菌菇等特色产品从深山走向全国，同时为乡村创业者提供金融支持与创业指导，带动乡村经济多元化发展。

值得一提的是，奇富科技的禄劝之行并非偶然。自2017年上海与云南建立沪滇协作机制以来，普陀区与禄劝县结为对口帮扶伙伴，两地以“走亲戚”般的互动频率，8年时间连续投入帮扶资金实施项目，带动16.4万余人增收。在这场从“单向帮扶”向“互利共赢”转型的浪潮中，奇富科技作为上海企业代表，积极响应协作号召，将金融科技资源与产业创新模式带入禄劝，让中屏镇的菌菇产业成为沪滇协作“输血+造血”结合的生动缩影。

(责编：董童、李源)

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