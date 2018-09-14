2018全球社会企业家生态论坛落幕

2018年9月9日-11日，第四届全球社会企业家生态论坛在西安举行，来自全球政界、商界、文化传媒界的知名人士齐聚古都西安，与上千名企业家在现场就“承载时代使命，共建生态系统”的主题展开讨论。
第四届全球社会企业家生态论坛现场
首日的企业家对话环节中，澳大利亚前总理陆克文与阿拉善SEE生态协会会长艾路明、华泰保险集团董事长王梓木、依文集团董事长夏华、远大集团董事长张跃现场问答，就“一带一路”所面临机遇与挑战、中国的经济发展和中国企业家的创新精神等问题现场探讨，为中国企业的发展支招。
澳大利亚前总理陆克文对话中国企业家
哥伦比亚前总统安德烈斯·帕斯特拉纳·阿郎戈对话中国企业家
论坛期间，国务院参事汤敏将各个公益组织和机构比作木桶的板，只有大家发挥各自的强项，才能真正做大做强；商界传媒集团总裁周忠华，认为“处于高速回报期的企业，奉献应该是非常重要的追求”；金花集团董事长吴一坚在演讲中提出初心、匠心与雄心加上锐意、新意“三心二意”的企业家精神；方太集团董事长茅忠群说到要将“人品、企品、产品三品合一”；腾讯副总裁马斌也表示现今时代，需求太多的情况下，内容最重要。各界知名人士，都在用自己的经历与经验诠释“社会企业”与“社会企业家”在新时代的意义，也让参会的嘉宾，对于企业社会责任、社会使命有了更清晰的认识。
澳大利亚前总理陆克文、哥伦比亚前总统安德烈斯·帕斯特拉纳·阿郎戈、希腊前总理乔治·帕潘德里欧与畅销书《失控》作者凯文·凯利的参与，从国际视角解读新时代的社会企业生态。
本次论坛为期3天，由全球社会企业家联盟与商界传媒集团、航美传媒集团、北京华夏管理学院等单位联合发起。
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