《中国对外开放40年》新书发布会在京成功举办

人民网北京12月25日电 昨日，由国家发展改革委国际合作中心对外开放课题组撰写、人民出版社出版的《中国对外开放40年》新书发布会在国家发展改革委中配楼成功举行。此次发布会也是国家发展改革委庆祝中国改革开放40周年系列活动之一。

《中国对外开放40年》在京正式发布

中国国际经济交流中心执行副理事长、国务院研究室原主任魏礼群表示，对外开放使得中国人民抬头看世界，才能顺应时代潮流，推动思想解放，有利地助推了各种体制改革和创新，加快了社会主义现代化建设进程。他对《中国对外开放40年》的出版表示祝贺，认为该书很有特点，不同与其他理论著作或研究文集，结构简明、图文并茂、形象生动，更多从事实和数据总结中国对外开放40年的故事，具有回应国际关切、传播中国故事的作用，并期待今后能够看到更多类似的高质量出版成果。

国家发改委秘书长丛亮同样肯定《中国对外开放40年》的重要价值，他指出，该书对中国对外开放40年的波澜壮阔的故事进行一个系统的总结，对大量的一手数据资料进行了梳理和总结，图文并茂，生动地勾勒出中国40年对外开放的总体进程和六大关键领域进展，具有很强的可读性，也有很高的推广价值，说实话是一个很好的资料保存。从前期的国际版权输出情况来看，这本书签约多家国际顶级出版社，获得了较为广泛的国际认可，已经成为我委智库研究成果国际化的一个比较突出的代表。

“期待国际合作中心未来以更高远的历史站位、更宽广的国际视野、更深邃的战略眼光，坚持立足基本国情，结合形势变化，产出更多优秀的智库研究成果，为国家发展建言献策，为世界传播中国智慧。”丛亮如是说。

据悉，该书通过对各领域的相关统计数据变化进行系统分析，剖析相关核心开放政策对区域经济、社会和技术发展产生的影响和实际效果；通过对中国对外开放的总体进程全面系统的回顾和总结，深度挖掘区域开放、国际贸易、利用外资、境外投资、金融开放和参与全球治理等重点领域的政策制定和发展历程等，有助于增进对中国特色社会主义道路和理论体系的自信；通过对全面开放新时代国际国内形势变化特征和趋势的分析，探讨新时代中国对外开放的重点、特征和趋势，并提出新时代促进全面开放的新战略、新任务和新举措，为当前和未来一段时间中国相关政策的制定提供政策参考。

(责编：李楠桦、仝宗莉)