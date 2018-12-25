近日，2019奢侈品品牌营销趋势论坛举行。本次论坛从用户定位、电商消费等多方面讨论了奢侈品品牌的营销方式。

论坛认为，随着我国进入消费升级的时代，在消费升级驱使下，我国消费升级将从商品消费驱动转向服务消费驱动，从传统消费驱动转向新兴消费驱动，中等收入者的比例增加和“80后”、“90后”成为消费主力军，这种趋势应该受到更多的重视。只有及时的发现、了解消费者主体的变化才能更好的做出用户的精准服务。

很多奢侈品品牌已经开始聚焦中国市场，例如，作为奢侈品手机品牌的VERTU（纬图）于今年10月在中国市场全球首发了全新VERTU ASTER P系列手机，用独一无二的外观和良好的操作体验征服了诸多用户的青睐，各销售渠道均出现供不应求的状况。岁末，VERTU再次为中国市场特别推出了ASTER P系列多款限量新品。为吸引90后、扩大品牌在奢侈品层圈的广度、深度，纬图还精准定位推出了为年轻富裕族群量身打造的巴洛克系列。

业内人士指出，在消费升级背景下，人们开始青睐轻奢产品，中国市场的消费潜力有待进一步挖掘。

论坛还表示，当前不管是粉丝经济、数字化营销和电商营销，需要和年轻人的喜好相符，电商渠道更不容忽视。但无论在线上线下推广，还是社交网络推广，奢侈品在推广渠道的选择上理应慎重。

(责编：赵爽、仝宗莉)