工信部回应工业增速放缓：完成全年目标任务有保证

人民网北京1月16日电 今日上午10时国新办举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌针对去年9月份以来，工业增速回落到6%以下是否意味着工业增速滑出了合理区间的问题作出了回应，工业经济整体运行保持在合理区间，实际运行结果比想象得还要好一些。

去年下半年以来，特别是三季度以后，在全球经济增长放缓、国内主动调结构、防风险等多重因素共同作用下，工业增速连续几个月出现放缓趋势，企业界的焦虑感有所上升。辛国斌表示，应该从以下几个维度考虑这个问题：

首先，工业经济整体运行保持在合理区间，实际运行结果比大家想象得还要好一些，在确定2018年全年规模以上工业增加值增长目标的时候，预期目标是6%。1-11月份，全国规上工业增加值增长是6.3%，即使是12月份保持低速增长，完成全年的目标任务还是有保证的。

另外，在这些指标当中，有一些经济指标表现还是比较好的，比如效益指标，前11个月全国规模以上工业企业利润累计增长11.8%，主营业务收入利润率同比提高了0.16个百分点。又比如在投资方面，在企业效益好转、节能环保改造提速以及新兴产业培育加快等因素带动下，前11个月制造业投资同比增长9.5%，回升到了近年来的较高水平。2016年、2017年工业投资增长的速度都是比较低的，现在有了明显改善。

第二，从判断经济运行的角度还有一个基本考虑，就是短期出现一些波动是正常的，更重要的是要看发展的基本面是否正常。有一些变化是外部因素的冲击影响，但有一些也是结构调整不得不付出的代价，是主动在作为。从长期看，我国工业发展的基本面是好的，影响工业持续健康发展的结构性问题正在得到逐步解决。比如，我国实施污染防治攻坚战，一大批“散乱污”企业出清，在一定程度上会影响一些行业和地区的工业产值，但这些企业的出清，也为先进合规产能腾出了市场空间。再比如钢铁行业，这几年我国坚定不移地化解钢铁过剩产能，行业生产经营秩序得到了很大改善，市场价格也在逐步回升。前三季度钢铁行业的产能利用率达到了78.1%，应该说恢复到了比较理想的区间。前11个月钢铁行业实现利润同比增长了50.2%，效益情况也非常好。

第三，国家经济正处在新旧动能的接续转换期，一些行业对增长的拉动作用在减缓，但我们同时更应该看到，一些新的动能正在稳步形成。虽然从短期看，这些新成长起来的动能还不足以抵消过去一些行业下降带来的影响，但是这种积极因素是大家非常乐意见到的。比如近期大家反映比较多的汽车行业，2018年，我国汽车产销量分别完成2781万辆和2808万辆，比上年分别下降了4.2%和2.8%。为什么行业出现下降？这里有政策因素的影响，比如车辆购置税优惠政策2017年底到期，这种政策因素导致一些消费提前被释放。但同时，汽车行业也有一些新亮点，比如新能源汽车，2018年产销量达到了127万辆和126万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%。虽然它占整个汽车行业的销售比重不到5%，但是这种增长势头很好。

汽车行业带动性很强，它的下降是不是就预示着2019年整个汽车产业还会持续这种态势？辛国斌指出，大家应该乐观看待。因为本身汽车保有量到了一定规模以后，持续高增长是不现实的，但是也不至于出现大幅波动、大起大落。三四线城市的需求还会不断释放，随着新的环保标准的实施，有一些老旧车型的淘汰还会加快。所以2019年的汽车产销形势还是应该保持乐观。

辛国斌表示，从整体工业情况来看，在传统制造业增长放缓的情况下，高技术制造业持续保持较快增长。2018年前11个月，高技术制造业增加值增速达到了11.8%，明显快于整体工业增速，其在整体工业中的比重又有所提高，达到了13.6%。所以，在看到一些传统产业对整个工业经济拉动作用下降的同时，也要看到新的动能在不断培育，带动作用也在不断增强。当然，这里面结构调整的任务还是非常艰巨的。应该看到，我国工业经济规模大、韧性足，有足够的能力来应对各种风险。2018年，我国工业增加值规模有望达到30万亿元，继续保持世界首位。220多种主要工业品产量继续保持世界领先地位，同时还有全球最完整的产业体系。特别是数字经济发展，制造业数字化网络化智能化发展带来的“数字红利”使我们对制造业今后的发展还是充满信心。

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(责编：赵爽、仝宗莉)