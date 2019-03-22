2019IEBE中国智慧新商业高峰论坛举办 双线购零售模式引关注

获客成本远低于行业平均值、100%的进店用户转化成线上用户、线上线下互相反哺……3月21日在广州举办的2019IEBE中国智慧新商业高峰论坛上，奥买家总裁刘丽萍发表以《重新定义线下实体，双线融合加速发展》为题的主旨演讲，用一连串亮眼的数据展示了奥买家探索的“双线购零售”模式一年多以来的成绩。演讲中，刘丽萍透露，未来奥买家双线购零售店将拓展全国，预计三年内将有1000家新店开业。
“双线购零售”模式落地成效显著：成本下降价值提升
“在大数据、云计算等技术的应用下，加之消费者个性化需求的增加，融合线上、线下、物流的新零售模式成为激活零售市场的下一步。”刘丽萍在演讲时指出，随着线上零售红利逐渐消退，电商进入薄利阶段，新零售已经发展到线上线下融合的新阶段。
作为跨境电商品牌，奥买家在探索线上线下融合过程中首创了“双线购零售”模式。通过PC端网站、移动端APP、小程序和线下门店等四大购物场景，构建了商品线上线下一体化的体系。同一个商品，线上线下皆可购买，同步积分，配送方式多样化，寄存、自提、3公里免费配送、快递，多种方式任由消费者选择，让消费者线上享受线下真实，线下享受线上便利。
“商品在线、会员在线、场景在线、行为在线，是奥买家双线购的四大特征。”刘丽萍总结道。
经过一年的探索，奥买家双线购零售店的获客成本远低于行业平均值，突破了传统电商获客成本过高的最大发展瓶颈，实现了“成本下降，价值提升”的预期目标。
奥买家统计数据显示，进店100%的用户都转化为了线上注册用户，导流作用明显；同时，线下导流线上，线上反哺线下，多场景设置突破流量瓶颈，双线融合发展效果可见一斑。
成熟体系赋能合作伙伴未来三年全国开店1000家
奥买家双线购商业模式之所以取得成功，刘丽萍认为核心因素在于数据的驱动让商业零售变得更为智能。
“奥买家双线购零售店以数据为驱动，线上线下深度融合，联通会员、商品、库存、营销等环节，为用户带来全场景的购物体验。”刘丽萍介绍，通过大数据，奥买家可以搭建智能消费者后台，帮助每家店铺进行用户营销、日常有效运营以及供应链管理，在商品陈列、店铺装潢设计、补货供货系统等均有区别，实现每家店铺根据大数据来定制消费场景，同时连接线上站内活动。此外，线下店还设置寻宝墙等互动模块，真正打通线上线下库存，展现丰富的产品的同时实现人机交互功能，增强体验感。
针对新一轮的零售行业升级，刘丽萍表示，奥买家将强化“会员一体化”、“营销一体化”、“商品一体化”、“数据一体化”四个一体化，进一步升级消费者的购物体验和效率。
“未来三年，奥买家将在全国扩展1000家双线购零售店。”刘丽萍表示，未来奥买家将进一步加快全国布局的拓展步伐。她介绍，奥买家业务涵盖全球购、双线购零售和供应链服务平台，涉及B2B、B2C，拥有成熟体系输出的能力，将为合作伙伴提供电商平台解决方案、供应链平台解决方案、双线购整体解决方案、智能化大数据服务平台、行业信息化云服务等支持，与合作伙伴一同打造顾客首选的全球购品牌。
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