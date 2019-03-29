明略完成D轮融资 战略升级服务实体经济发展

3月27日，明略科技宣布完成D轮融资，并正式升级品牌为“明略科技集团”。 新一轮融资金额为20亿元人民币，由腾讯领投，金拓资本、华兴新经济基金和中航信托跟投。

据了解，2015年明略获得硅谷天堂近亿元A轮投资，2016年8月获得由红杉资本中国基金领投的2亿元人民币B轮融资，2018年4月，获得华兴新经济基金和腾讯投资的10亿元人民币C轮融资。

“明略作为腾讯云战略合作伙伴，可以从产品到技术实现深度融合，解决许多传统行业中特定场景下的应用难题，为客户创造更大的价值。” 腾讯投资管理合伙人林海峰也表示，双方形成优势互补，将共同在企业级AI领域深耕。

品牌战略升级

据了解，此次战略升级由之前的“明略数据”升级为“明略科技集团”，集团品牌标识首次亮相。在完成D轮融资后，明略科技集团宣布将发展三大战略升级举措，首先是，强化AI科研顶层设计力量。2018年成立了明略科学院。2019年，以明略科学院为核心的集团科研力量将再度升级，以前所未有的投入力度来支持AI与大数据基础科学研究，夯实行业发展的基础。其次是，打造人工智能前沿技术+产业平台化。2019年，明略科技集团与行业业务进一步深入结合，与各个垂直领域的领军企业成立联合基金、人工智能研究院、人工智能科技园区等，为这些企业的发展和管理提升提供更加智能和全面的决策依据。

此外，构建“感知-认知-行动”AI闭环，进一步推动AI行业落地。未来，明略科技集团将致力于探索新一代人工智能技术在知识和管理复杂度高的行业中的落地。

华兴新经济基金负责人杜永波则表示，品牌升级后，更加看好明略科技在行业里的发展前景。针对未来的企业定位，吴明辉表示，未来，明略将立足于新一代数字化和智能化技术，帮助企业进行智能化转型，也就是通过数据和智能连接资源、处理交易、变革流程、赋能组织，从而帮助企业完成业务创新和管理变革、融入数字经济，从而转变生产经营和管理方式。

服务实体经济

党的十九大报告提出，要推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。今年两会也提出 “打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。针对企业在这方面的发展，吴明辉表示，现在拓展的一个重要新方向就是智慧商业，会跟线下的零售业，包括餐饮行业等这些线下很重的实体行业深度合作。

“与不同行业的深度融合要投资大量行业专家，每一个行业都需要把最顶尖的行业专家请进来，搭建一个团队，这样才能把技术和这个行业问题结合起来。”吴明辉讲到，2019年，要在北美和香港分别设立联合实验室。

此外，吴明辉透露，企业将会开展一些投资和并购计划，帮助客户打造一站式的闭环的人工智能解决方案，这中间可能会有一些需要通过投资和并购创造一个生态系统来去实现，并不一定完全都是明略一家公司产生。所以可能会跟一些企业成立合资公司，或投资、并购这些都有可能。

(责编：赵爽、仝宗莉)