“中国国情与发展”论坛为“十四五”规划出谋划策

人民网北京9月24日电 （杨曦）“中国国情与发展”论坛2019年学术年会于9月21日在北京召开，数十位国情与发展领域的著名专家齐聚一堂，为“十四五”规划出谋划策。

论坛学术委员会主任、国家气象局原局长秦大河院士在致辞中指出，“十四五”规划面临的国内外形势十分复杂，既要应对日趋复杂的国际环境、特别是贸易保护主义，也要应对日趋紧迫的全球气候变化形势，还要进一步提高战略性资源保障的安全程度，急需相关科学领域开展深入研究并提出具有针对性和可操作性的建议。

论坛理事长、中国地理学会原理事长陆大道院士围绕经济增长速度、资源节约、区域协调发展、新型城镇化、能源战略、基础设施和“一带一路”建设中的资源环境问题发表演讲。他认为，“十四五”将是我国全面深刻转型的关键期，应该实施较为平稳的经济增长速度，不应再把增长速度作为首要追求的目标；要通过大幅度提高资源利用效率来实现高质量发展。

陆大道院士还提出，经过20多年实施区域协调发展战略，我国形成了相对比较稳定的区域格局，未来一个时期内不宜进行大规模调整。他特别强调，在都市圈、城市群等各种名号的规划和建设过程中，不能搞脱离国情的“高大上”，更不能借机搞“大圈地”，要苦炼内功，打造好区域创新体系，提高发展质量；基础设施未来发展的重点应该是区域一体化管理的高效综合运输体系，提高协同性和便利性。

会上，国家发改委原副秘书长、著名区域经济学家范恒山就中国经济的走势与对策进行了演讲。中国社会科学院学学部委员潘家华研究员对“十四五”我国应对气候变化的目标指向提出了建议。中国国际矿产资源战略研究中心主任王安建研究员讨论了2025年我国战略性关键矿产资源安全问题。

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