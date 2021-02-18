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数·智观察｜6.6亿！当“快递小哥”遇上“原年人”

2021年02月18日18:30 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （记者王震）网购年货、快递特产、线上买菜……今年春节，全国超过1亿人就地过年，年货递送不打烊，让“原年人”（原地过年的人们）有了过年的新方式。

“小手一抖，年货到手”

春节期间全国快递6.6亿件 同比增260%

“打开手机，手指轻轻一点,不到一个小时，水果、蔬菜还有拜年的年货就能送到家，太方便了!”春节期间，在北京过年的刘女士对记者表示，现在网购年货既省时又省力，选择也更多了，快递、外卖跟平日一样方便。

大到数码产品、家用电器，小到食品、日常用品，随着就地过年成为今年春节的主旋律，有更多人选择从网上购买年货。菜鸟数据显示，2月4日至2月15日，牛年春节不打烊发货量是2019年农历同期4倍，三通一达快递发货量达到2019年农历同期8倍以上。

供给侧储备能力增加，需求侧宅经济购物需求旺盛，双重作用带动了春节快递业务量的增长。记者从国家邮政局数获悉，春节期间（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。

“家乡味”反向狂奔

土特产、年夜饭订单量大幅增长

春节期间，“年货反向狂奔”取代“后备厢里的土特产”，几千万城市青年被远方父母投喂。菜鸟数据显示，从“腊八”到“小年”，今年从县区寄往大城市的包裹平均增长2成以上。其中，甘肃、贵州、重庆等人口流出大省，“家乡味”寄出同比增速最靠前，贵州的酸菜、湖南腊肉、云南火腿成网友呼声较高的年味。

京东大数据显示，从大年三十至初五，有关年夜饭礼盒、年货礼盒、方便菜、烧烤食材等品类的成交额较去年农历同期增长90％。其中，年夜饭礼盒在北京、上海和广州销售额同比去年农历同期分别增长4.7倍、3.2倍、1.7倍。

商务部数据显示，除夕当天，有的平台外卖订单量同比增长70%，北京、上海、深圳、广州、重庆位居前五位，青岛线上年夜饭套餐销售数量同比增长近3倍。

此外，90后、00后开始初掌年货置办权，年货消费更加年轻化、品牌化、智能化。阿里巴巴发布的春节消费报告显示，扫地机器人、擦窗机器人等“黑科技年货”消费增速同比超100%、300%，洗地机涨幅超过18倍。

“春节快递包裹承载的品类大多是食品、农特产品和亲人朋友之间互寄的礼物，这说明快递包裹如今已走向寻常百姓家，也直接反映了线上消费的蓬勃活力。”国家邮政局邮政业安全中心主任王丰表示。

“不打烊、不休网、不积压”

超100万“快递小哥”保障配送网络

记者从国家邮政局了解到，今年春节期间，国家邮政局按照“不打烊、不休网、不积压”的主基调，要求全系统全行业结合今年的春节消费情况，做了日处理1亿件的服务能力储备，邮政快递企业预先安排了超过100万名快递员以保障网络有效运转。

在保障寄递渠道畅通方面，除邮政、顺丰、京东物流、苏宁物流继续保持春节期间正常运营外，中通、圆通、韵达、申通、百世、德邦和极兔等快递企业也纷纷加入“春节不打烊”，并从网络、运力、人员、客服等方面做好保障。

春节期间，苏宁对北京、上海、广州、武汉等全国300个核心城市提供“次日达”服务。京东也推出超市便利、生鲜果蔬、医药健康等商品1小时送达服务，全力保障各类民生物资供给充足、高效配送。

“百姓有需求，政府有组织，企业有准备，这是今年春节期间快递业务量快速增长的主要原因。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示。

（综合人民网、中国经济网、国家邮政局微信公众号）

(责编：王震、章斐然)

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