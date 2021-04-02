王仁宏

编者按：自闭症群体，常被人们称为“星星的孩子”，因为受到神经发育障碍的影响，又往往会被贴上“低能”“孤僻”“无法交流”等标签。他们就像是漆黑夜空里的星星一样，孤独地闪烁在另一个我们难以走进的世界……他们的父母也因此承受着更多的压力和无助。

在“世界自闭症日”来临前夕，人民网公益通过壹基金挖掘了多个“星星的孩子”的故事。让我们一起聆听“星爸”“星妈”们讲述他们的生活点滴，携手共助自闭症群体融入社会生活。

“再苦再难，我们依然是母子”

讲述者：睿睿妈妈

睿睿和妈妈在机构做康复训练（受访者供图）

14年前，睿睿刚刚来到这个世界的一年里，看起来是一个健健康康的正常宝宝。但在两岁的时候，妈妈逐渐察觉出孩子的异常：不理人、语言障碍、刻板行为......最终睿睿被确诊为自闭症。

小时候的睿睿（受访者供图）

睿睿情绪到极点的时候，会出现严重的自伤行为。趴在地上哭闹、用头使劲儿的撞墙、用拳头打自己的鼻子，不打到出血不罢休。心疼，无力，恐惧……每次睿睿发的脾气，都打在了妈妈的心里。

本来，睿睿妈妈有一份不错的工作，但是睿睿的情况，必须有人在家里照顾；爸爸扛起了整个家庭的经济支出，选择了公司外派，希望能多赚一些钱给到家里。即使如此，爸爸妈妈依然会倾尽他们所有，维系这个飘摆的家庭。

尽管睿睿妈妈的生活痛苦又煎熬，可儿子不自觉间流露出的懂事，每每让她眼泪决堤。

每天早晨，睿睿都会在桌上为妈妈准备一杯水，只要听到了妈妈起床的动静，睿睿立刻跑去妈妈房间里把被子叠好。每晚睡觉的时候，睿睿妈妈都会闭着眼睛假装睡着，因为睿睿会等到妈妈睡着后，跑来为她盖好被子，掖好被角。

睿睿为妈妈献花（受访者供图）

有一天睿睿妈妈洗了家里的床单枕套，第二天发现阳台的衣物都不见了，睿睿妈妈走进卧室，发现被子枕头已经被套上了，尽管套的七零八乱，却是留下努力的痕迹。

也许这些动作只是睿睿的刻板训练，但是妈妈明白他心里什么都知道，他心疼妈妈的辛苦和不容易，他在他能做到的极限里，努力地为妈妈分担生活的重担。

一个家庭的维系，如果单依靠一个人，总有一天会累垮的，唯有彼此之间的相互扶持。作为母子，他们也将会继续走完未来的路程。

（文中人物均为化名，照片涉及的肖像权已取得监护人或本人授权）

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