人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“世界自闭症日”特别策划

他们是守护“星星”的人

王仁宏
2021年04月02日09:03 | 来源：人民网
小字号

编者按：自闭症群体，常被人们称为“星星的孩子”，因为受到神经发育障碍的影响，又往往会被贴上“低能”“孤僻”“无法交流”等标签。他们就像是漆黑夜空里的星星一样，孤独地闪烁在另一个我们难以走进的世界……他们的父母也因此承受着更多的压力和无助。

在“世界自闭症日”来临前夕，人民网公益通过壹基金挖掘了多个“星星的孩子”的故事。让我们一起聆听“星爸”“星妈”们讲述他们的生活点滴，携手共助自闭症群体融入社会生活。

“再苦再难，我们依然是母子”

讲述者：睿睿妈妈

睿睿和妈妈在机构做康复训练（受访者供图）

14年前，睿睿刚刚来到这个世界的一年里，看起来是一个健健康康的正常宝宝。但在两岁的时候，妈妈逐渐察觉出孩子的异常：不理人、语言障碍、刻板行为......最终睿睿被确诊为自闭症。

小时候的睿睿（受访者供图）

睿睿情绪到极点的时候，会出现严重的自伤行为。趴在地上哭闹、用头使劲儿的撞墙、用拳头打自己的鼻子，不打到出血不罢休。心疼，无力，恐惧……每次睿睿发的脾气，都打在了妈妈的心里。

本来，睿睿妈妈有一份不错的工作，但是睿睿的情况，必须有人在家里照顾；爸爸扛起了整个家庭的经济支出，选择了公司外派，希望能多赚一些钱给到家里。即使如此，爸爸妈妈依然会倾尽他们所有，维系这个飘摆的家庭。

尽管睿睿妈妈的生活痛苦又煎熬，可儿子不自觉间流露出的懂事，每每让她眼泪决堤。

每天早晨，睿睿都会在桌上为妈妈准备一杯水，只要听到了妈妈起床的动静，睿睿立刻跑去妈妈房间里把被子叠好。每晚睡觉的时候，睿睿妈妈都会闭着眼睛假装睡着，因为睿睿会等到妈妈睡着后，跑来为她盖好被子，掖好被角。

睿睿为妈妈献花（受访者供图）

有一天睿睿妈妈洗了家里的床单枕套，第二天发现阳台的衣物都不见了，睿睿妈妈走进卧室，发现被子枕头已经被套上了，尽管套的七零八乱，却是留下努力的痕迹。

也许这些动作只是睿睿的刻板训练，但是妈妈明白他心里什么都知道，他心疼妈妈的辛苦和不容易，他在他能做到的极限里，努力地为妈妈分担生活的重担。

一个家庭的维系，如果单依靠一个人，总有一天会累垮的，唯有彼此之间的相互扶持。作为母子，他们也将会继续走完未来的路程。

（文中人物均为化名，照片涉及的肖像权已取得监护人或本人授权）

【1】【2】【3】【4】【5】
(责编：王仁宏、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：正制定海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单
　　人民网北京4月2日电 （赵竹青）据商务部网站消息，商务部新闻发言人高峰在4月1日举行的例行新闻发布会上透露，按照有关工作部署，海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单将是我国跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单。目前，商务部正在会同海南省和有关部门积极推进相关工作，力争尽快出台。…
商务部：全面提升产业链供应链发展层次 培育一批示范城市和示范企业
　　人民网北京4月2日电 （赵竹青）据商务部网站消息，商务部等8单位日前联合印发《关于开展全国供应链创新与应用示范创建工作的通知》，部署开展示范创建工作，力争用5年时间，培育一批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业。 通知指出，各地要促进供应链协同化、标准化、数字化、绿色化、全球化发展，着力构建产供销有机衔接和内外贸有效贯通的现代供应链体系。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部