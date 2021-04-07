人民网记者 毕磊

2009年，第一轮全国范围内的家电“以旧换新”政策出台。如今，十余年时间过去了，第一批参与“以旧换新”的家电不少已到报废时限。近日，财政部等四部门调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准，自4月1日起施行。本次调整涉及的产品为电视机、微型计算机、洗衣机、电冰箱、空调等五类，俗称“四机一脑”。

专家表示，上一轮以旧换新政策是由国家主导，以促进普及性消费为主；而本轮是由市场需求催化，更多体现为消费者升级性需求。值得注意的是，这一轮“以旧换新”周期，国家引导、地方支持和企业自发三者之间的结合也将更加紧密。

市场需求催化消费升级

我国是家电制造第一大国，也是家电消费第一大国。目前，我国家电保有量已经超过21亿台。国家统计局数据显示，从2010年到2019年，农村居民每百户主要电器的保有量大幅增长，城镇地区主要电器保有量则保持高位。

综合来看，除少数品类如吸油烟机、热水器等仍保持一定增量空间外，电脑、冰箱、空调、电视机的保有量已接近饱和。换言之，我国大部分家电品类都进入了存量市场时期。

专家指出，当前，我国疫情防控形势总体稳健，经济复苏趋势明显，这为2021年家电消费市场发展奠定了稳定的宏观经济基础。根据相关数据统计，2020年全国报废家电总量约1.37亿台，2021年预计将达到1.5亿台。再加上消费习惯的迭代，智能化、潮流化的新兴家电3C商品市场有望在今年实现高速增长，以旧换新的需求预计也将水涨船高。

瞭望智库研究院执行院长熊湘怡表示，根据团体标准《家用电器安全使用年限》判断，我国目前有过亿台家电超过10年的安全使用年限，家电市场现已进入更新消费的阶段。家电消费已逐渐由功能型产品，逐步转向对智能节能、安全环保、品质品牌产品的追求。

“家电超期”隐患不容忽视

“根据家用电器安全使用年限团体标准判断，我国目前有超过上亿台的家电已经超过了十年的安全使用年限，家电市场已经进入更新消费的阶段。”工业和信息化部消费品工业司二级巡视员张军表示。

中国家用电器协会统计数据显示，仅在2020年就有1.6亿台家电达到了安全使用年限，其中排名前列的是手机、电视、打印机、空调、冰箱、洗衣机和电脑。

殊不知，超龄使用家电产品带来的多重隐患不容小觑。

据应急管理部消防救援局发布的报告显示，2020年全国发生的火灾中，因为违反电器安装和使用规定引发的火灾一共有8.5万起，占到所有火灾总数的33.6%；因为电器引发的较大火灾36起，占到总数的55.4%。

业内人士指出，首先，铅、汞、氟是许多家电的必需材料，超期服役的家电很有可能使这些有毒有害物质外泄，从而影响消费者的身体健康。其次，“超龄”家电耗电、耗气比节能产品高出30%至40%。同时，废旧家电处理不当，将会威胁自然生态环境，危害人体健康。再有，超期服役家电“三天一小修，五天一大修，修了还在修”的状况非常普遍，在无形中为消费者增添了时间和使用成本。

另外，大部分市民会习惯选择叫楼下的小商小贩进行回收处置，但是绝大多数小商小贩多缺乏正规管理、行业规范和服务意识，回收价格不透明，回收过于暴力且私人上门回收可能存在人身安全隐患。

加速家电绿色循环亟需多方协力

随着疫情防控进入常态化，多地政府和各渠道商均推出促进消费措施，推进国内消费市场呈现稳步恢复。其中，以“绿色消费”为主要方向的家电以旧换新政策备受关注。

据了解，2021年1月，商务部等12部门，联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，提出激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。

据不完全统计，截至目前，北京、山东、湖北、宁夏、重庆、广西、广东等地政府已陆续发布家电以旧换新政策，其中不少给予用户或企业不同程度的家电以旧换新补贴。

数据显示，2020年全年，苏宁易购家电回收单量315万，换新电器234万单，总转化金额近70亿。苏宁集团董事长张近东日前接受采访时表示，倡导家电以旧换新，一方面能够有效提升智能产品制造业的发展，从产品研发、设计等方面提升中国制造企业的能力。另一方面，也能倒逼零售企业升级服务，通过拖旧送新一体、一站式以旧换新等举措提升消费者体验。

他建议，由政府部门牵头，联合上游制造厂商、中游零售企业、下游回收处理厂家，建立更加严格的回收和拆解标准，共创绿色拆解、健康回收的循环经济体系。

“家电是主要的耐用消费品，家电‘以旧换新’将会在拓展新的经济增长点，促进国内大循环，构建新发展格局中发挥重要作用。”张军指出，推动家电“以旧换新”恰逢其时，并且国家也明确提出鼓励有条件的地区对淘汰旧家电并购买绿色智能家电并给予补贴，这将会进一步促进家电消费，释放消费潜力，扩大和升级新型家电消费，营造良好的家电消费环境。

熊湘怡表示，政府牵头、企业自发的范式已很显著。在政策的促进下，家电渠道及品牌厂商均积极参与到以旧换新活动中，相继推出以旧换新福利及补贴活动，抢先布局家电市场。

(责编：李楠桦、高雷)