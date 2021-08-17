前七月
全国实际使用外资超六千七百亿元
同比增长百分之二十五点五
2021年08月17日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月16日电 （记者罗珊珊）16日，记者从商务部获悉：今年1—7月，全国实际使用外资6721.9亿元，同比增长25.5%（不含银行、证券、保险领域，下同），较2019年同期增长26.1%。
从行业看，服务业实际使用外资5355.7亿元，同比增长29.2%，占全国实际使用外资的79.7%——
其中，批发和零售业、科学研究和技术服务业、信息传输软件和信息技术服务业分别增长69.3%、49.2%、29.1%。高技术产业实际使用外资增长34.1%，其中高技术制造业、高技术服务业分别增长27.8%、36%。
从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟实际投资同比均增长46.3%。
《 人民日报 》（ 2021年08月17日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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