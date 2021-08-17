人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

前七月

全国实际使用外资超六千七百亿元

同比增长百分之二十五点五

2021年08月17日05:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月16日电  （记者罗珊珊）16日，记者从商务部获悉：今年1—7月，全国实际使用外资6721.9亿元，同比增长25.5%（不含银行、证券、保险领域，下同），较2019年同期增长26.1%。

　　从行业看，服务业实际使用外资5355.7亿元，同比增长29.2%，占全国实际使用外资的79.7%——

　　其中，批发和零售业、科学研究和技术服务业、信息传输软件和信息技术服务业分别增长69.3%、49.2%、29.1%。高技术产业实际使用外资增长34.1%，其中高技术制造业、高技术服务业分别增长27.8%、36%。

　　从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟实际投资同比均增长46.3%。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月17日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
如何“助攻”实体经济高质量发展？听听专家怎么说
　　人民网北京8月16日电 （记者毕磊）近年来，我国数字经济创新创业活跃，数字技术蓬勃发展，数字经济与实体经济的融合日益深化，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现。专家指出，实体经济的产业形态在发生变化，基于数字化、智慧化的产业链、供应链进行分工，产生了新的分工模式和更多的产业形态。…
观察：落实税收红利 助力北京冬奥会和冬残奥会筹办工作
　　当前，北京2022年冬奥会和冬残奥会各项筹备工作已进入全面冲刺、决战决胜的关键阶段。 在国家税务总局统筹指导下，北京、河北两地税务部门按照党中央、国务院决策部署，将服务冬奥会和冬残奥会筹办作为深入推进党史学习教育、开展“我为群众办实事”实践活动的重要内容和实际举措，深化内外协同机制，积极落实优惠政策，创新推出服务举措，为北京冬奥会和冬残奥会顺利筹办贡献税务力量。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部