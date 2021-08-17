长征七号遥四运载火箭安全运抵文昌航天发射场
2021年08月17日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月16日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息：执行天舟三号飞行任务的长征七号遥四运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于8月16日安全运抵文昌航天发射场。长征七号遥四运载火箭将与先期已运抵的天舟三号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。执行神舟十三号飞行任务的载人飞船及运载火箭，正在酒泉发射场按计划同步开展各项准备工作。
据介绍，我国载人航天工程进入空间站阶段后，多任务交叉并行将成为工作常态。目前，两个发射场设施设备状态良好，参试各系统正在全力开展任务准备。
《 人民日报 》（ 2021年08月17日 04 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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