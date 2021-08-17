本报记者 郑少忠 周 欢

蔡占领养鱼8年，收获不少。2014年，蔡占领在江西省鄱阳县承包鱼塘。年初放苗，秋冬时节捕捞，不管大鱼小鱼，随行就市一起卖掉。2150亩的养殖水面，每年产量却只有80来万斤。

自2018年起，蔡占领迎来转机。“当年产量100万斤，2019年150万斤，2020年200万斤，今年有望突破300万斤。”蔡占领喜笑颜开。

秘诀何在？“关注行情、捕大放小、随时捕捞。”蔡占领说，“及时把够斤量的鱼捞起来，小鱼就能抢食到足量饵料，更快生长，产量就上来了。根据行情决定捕捞量和频次，还能卖个好价钱。”

“养鱼先养水。”鱼塘装上了水质监测物联网系统，实时监测预警水温、pH值、溶氧量等主要水体指标，专家远程支招。蔡占领还给草鱼苗打上了疫苗，预防出血病和烂鳃病。“在手机上养鱼”让蔡占领轻松不少，投料、增氧等操作一键完成。

江西有丰富的水面资源和渔业资源。近年来，江西倡导科学养鱼、科学管理、科学捕捞，搭建大宗淡水鱼产业技术体系、设立草鱼提质增效创新技术联盟专项、示范推广精准调水生态防病技术。一系列措施提升了渔业科技支撑能力和服务水平。

在长江流域重点水域禁捕退捕工作推进背景下，江西做好渔业稳产保供工作，优化渔业养殖结构，做强黄颡鱼、鲈鱼、鳜鱼等优势特色品种养殖。

与蔡占领的鱼塘仅一堤之隔的，是杨国平的千亩黄颡鱼养殖基地。原来的大水面被分隔成44个小鱼塘，以便于科学投苗、投喂、增氧等精细化管理。去年下半年，基地建成养殖尾水处理系统，含有大量残饵粪便的养殖尾水经过沉淀池、过滤坝、曝气池等设施层层处理后，实现达标排放。

随着养殖技术日渐成熟，杨国平不断提高养殖密度，产量连年攀升，“去年产量近80万斤，今年预估产量120万斤。”

去年，江西名特优水产苗种投放量16.3万吨，同比增长7%，占总投放量40%；名特优水产品总产量达99万吨，同比增长3%，占总产量38%以上。

“今年上半年，江西渔业经济总产值达509.7亿元，同比增长4.32%；水产品总产量达118万吨，同比增长2.77%。”江西省农业农村厅渔业渔政局局长张金保介绍。

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 05 版）

(责编：白宇、赵欣悦)