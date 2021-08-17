本报记者 陆娅楠

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受到疫情影响，去年经济整体趋势前低后高。今年受基数影响，全年来看，主要经济指标增速会呈现前高后低的状况。

随着新发展格局构建的持续推进，供给侧结构性改革继续深化，改革创新力度加大，发展质量有望继续提高。

8月16日，国家统计局对外公布7月份国民经济主要数据。7月份主要指标增速继续放缓，其中疫情、汛情造成了多大影响？如何看待当前中国经济运行特点？下半年中国经济走势如何？在16日的国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖进行了解读。

主要宏观指标仍处合理区间，创新发展韧性增强

“7月份，受外部不确定因素增加和国内汛情、疫情影响，部分主要指标增速有所回落。但是从累计来看，主要宏观指标仍处在合理区间，经济总体延续了恢复态势。”付凌晖表示。

生产稳定发展。看农业，夏粮今年增产2.1%，秋粮生产总体稳定，全年粮食丰收有较好基础；看工业，1—7月规模以上工业增加值同比增长14.4%，两年平均增长6.7%，继续较快增长；看服务业，1—7月服务业生产指数同比增长19.6%，两年平均增长6.5%，保持良好发展。

需求继续增长。1—7月，固定资产投资同比增长10.3%，两年平均增长4.3%，投资平稳增长；社会消费品零售总额同比增长20.7%，两年平均增长4.3%，市场销售保持增长；货物进出口总额同比增长24.5%，两年平均增长10.6%，进出口较快增长。

就业物价总体稳定。1—7月，全国城镇新增就业达到822万人，完成全年目标的74.7%；全国城镇调查失业率平均为5.2%；居民消费价格同比上涨0.6%，均低于宏观调控年度预期目标。

“7月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月略升0.1个百分点。5.1%不仅低于上年同期水平，也低于2019年同期水平。”付凌晖解释，由于大学毕业生集中进入劳动力市场，一般6月份到7月份之间失业率的上升幅度会比较大，“但今年来看，7月份和6月份比，失业率上升幅度比疫情前的水平低，说明就业形势总体保持稳定。”

创新发展韧性增强。1—7月，高技术制造业增加值同比增长21.5%，两年平均增长13.1%。新产业发展向好；高技术产业投资同比增长20.7%，两年平均增长14.2%，继续保持较快增长；新能源汽车、工业机器人产量同比分别增长194.9%和64.6%，实物商品网上零售额同比增长17.6%，新产品、新业态迅速增长。

新发展格局构建持续推进。1—7月，41个工业大类行业中39个行业同比实现增长，其中27个行业同比增速超过10%；货运量、客运量同比分别增长21.7%和7.8%；限额以上单位18个商品类别商品零售额同比增速均超过10%。

“随着改革创新持续深化，我国生产领域保持恢复，流通领域总体活跃，分配领域利润和收入较快增长，消费领域逐步回暖，生产、分配、流通、消费循环改善。”付凌晖说。

受短期因素影响，市场销售有所放缓，但是消费恢复态势有望持续

7月份，社会消费品零售总额同比增长8.5%，增速比6月份回落3.6个百分点，其中江苏、河南市场销售增速回落幅度明显大于全国平均水平。

“7月份，强降雨、台风等极端天气引发险情灾情，受灾地区居民生产生活受到严重影响，境外输入引发的本土聚集性疫情波及多个省份。上述因素与基数效应叠加，市场销售增速有所放缓。”国家统计局贸易外经司统计师申俊利分析，今年前7月社会消费品零售总额同比增长20.7%，两年平均增长4.3%，比1—6月份略回落0.1个百分点，消费品市场总体上仍然延续恢复态势。

半数以上商品零售较快增长。7月份，商品零售额同比增长7.8%。从商品类别看，限额以上单位18类商品中，16类商品零售额同比正增长。

基本生活类和升级类商品较快增长。7月份，限额以上单位吃类、日用品等基本生活类商品零售额同比均增长13.1%；金银珠宝、文化办公用品和体育娱乐用品等升级类商品保持较快增长势头，零售额同比分别增长14.3%、14.8%和20.7%。

餐饮收入保持两位数增长。受极端天气和疫情影响，7月份餐饮收入同比增长14.3%，增速比6月份回落5.9个百分点。

“总的来看，受短期因素影响，市场销售有所放缓，但是消费恢复态势有望持续。随着疫苗接种的不断推进，精准防控的有效实施，消费市场有望保持总体稳定。”付凌晖说，就业扩大、居民收入增加也有利于消费能力的提高，消费有望总体保持稳定恢复态势。

下半年我国经济仍然会保持稳定恢复的态势

“去年经济受到疫情影响，整体趋势是前低后高。今年受基数影响，全年来看，主要经济指标增速会呈现前高后低的状况。”付凌晖表示，从今年上半年情况来看，两年平均增速总体上保持加快态势。今年上半年经济两年平均增长5.3%，比一季度加快了0.3个百分点，说明经济总体保持恢复态势。“综合来看，下半年我国经济仍然会保持稳定恢复的态势，主要宏观指标会保持在合理区间，发展质量会继续提升。”

从消费看，随着居民收入的增加、消费环境的改善，消费会继续回暖。“今年上半年居民人均可支配收入同比实际增速为12%，比一季度明显加快，有利于提升居民消费能力。”付凌晖说，上半年全国居民人均消费支出实际增长17.4%，快于居民收入增长的速度，表明居民消费意愿在提高。

从投资看，“十四五”规划的一些重大项目陆续启动建设的同时，制造业投资也在持续回暖。1—7月，制造业投资增速两年平均增长3.1%，比上半年加快了1.1个百分点。

从进出口看，世界经济总体在复苏。国际货币基金组织预计今年全年全球经济增长6%，主要贸易增长会保持在较快的水平。我国工业生产在全球贸易中占有比较重要的地位，全球经贸环境的改善有利于进出口增长。

分析经济形势，要看经济增速，还要看就业、物价、居民收入。“综合来看，随着经济恢复、就业优先政策继续显效、企业效益增加，居民就业稳定和收入增加有望持续。”付凌晖分析，从物价来看，农业生产总体稳定、工业和服务业供给能力比较强、保供稳价措施有力，居民消费价格有望保持温和上涨，主要宏观指标保持在合理区间的可能性比较大。

判断经济走势，要看发展速度，更要看发展质量和效益。今年上半年经济运行质量效益在提升。二季度规模以上工业产能利用率达到78.4%，处于近年来较高水平；上半年规模以上工业企业每百元营业收入的成本同比减少0.98元，利润同比增长66.9%，两年平均增长20.6%，经济效益在提升。上半年，全国单位GDP能耗同比下降2%，清洁能源消费占比提高0.4个百分点，绿色发展在推进。

“随着新发展格局构建的持续推进，供给侧结构性改革继续深化，改革创新力度加大，发展质量有望继续提高。”付凌晖说。

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)