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河北打造“一村一品”“一乡一业”

特色产业助力乡村振兴

本报记者  邵玉姿
2021年08月17日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　眼下，在河北省平泉市杨树岭镇瀑河源种植基地的香菇大棚内，一排排香菇菌棒长势正好，53岁的张景祥正埋头细心管护着。“这已经是长出的第四茬菇了，再过一两个月又可以再上新菌棒。”

　　地处冀辽蒙三省区交界处的平泉，是一个“七山一水二分田”的山区县级市。依托当地的林木资源和气候条件，平泉市大力发展食用菌产业，通过建立“龙头企业（合作社）+标准化园区（基地）+贫困户”的经营模式，带动当地农户通过种植香菇增收致富。

　　“每年光我们基地帮助农户销售出去的香菇就有至少1万吨以上。”瀑河源种植基地负责人高树满介绍。近几年来，平泉市将栽培品种逐步发展到香菇、滑子菇、杏鲍菇、平菇、黑木耳、双孢菇、灵芝等十余种，共带动全市3.5万农户、12万余人脱贫和就业创业。

　　在几百公里外的邢台市临城县，一颗小核桃也做出了“大文章”。“去年光卖核桃我就挣了9万多元，今年估计收入比去年还要多呢！”再过几天，自家的核桃便进入收获季，临城县郝庄镇李家村村民李贵峰难掩喜悦。

　　依托60多万亩的丘陵山地资源，临城县因地制宜发展核桃种植产业，目前全县已种植了核桃林28万亩。

　　种得好，更要卖得好。为了确保核桃销路畅通，临城县以产业化经营项目为切入点，大力扶持核桃深加工企业。不仅如此，临城县还积极拓展核桃产业旅游功能，打造了集优质核桃种植与深加工、销售与生态旅游于一体的全产业链经营模式。目前，全县共有近8万人从事核桃相关产业。

　　以特色产业助力乡村振兴，近年来，河北持续打造“一村一品”“一乡一业”，支持每个脱贫县因地制宜发展壮大1至2个农业特色产业。目前，已在全省脱贫地区建设设施蔬菜、特色杂粮、中药材、板栗、优质苹果等多个特色产业带，形成了平泉香菇、临城核桃、围场马铃薯、迁西板栗、深州蜜桃等一批独具特色的乡村致富产业，有效带动了当地群众持续增收。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月17日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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