本报记者 朱 隽 王 浩 李心萍

“家门口上班，每月工资3000多元，挣钱顾家两不误。”山东省嘉祥县嘉祥村村民曹丽娟说，前段日子她参加了县人社局组织的缝纫班，经过培训，顺利找到了新工作。

“家电、卫浴设施齐全，拎包就能入住，我干活更有劲头了。”在上海工作的快递员王晓溪说。上海市邮政管理局等相关部门联合为快递员提供公租房，解决了他们的后顾之忧。

“让人民生活幸福是‘国之大者’。”“要保障和改善民生，强化就业优先政策，做好高校毕业生等重点群体就业，巩固拓展脱贫攻坚成果，在乡村振兴中持续改善脱贫人口生活，做好重要民生商品保供稳价。”以习近平同志为核心的党中央高度重视保障和改善民生，不断加大民生投入，兜牢民生底线，民生保障网织得越来越密实。

今年以来，面对复杂多变的国内外环境，从中央到地方出台一系列政策措施着力改善民生，不断满足人民群众对美好生活的需要。1—7月份，全国城镇新增就业822万人，完成全年目标的74.7%；近年来全国已累计建成各类特色产业基地30多万个，脱贫人口生活持续改善，脱贫基础更加稳固；今年上半年全国居民人均可支配收入同比实际增长12%，两年平均实际增长5.2%；各地区各部门做好保供稳价工作，7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.0%，涨幅比上月回落0.1个百分点……一项项暖心之举，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

实施就业优先战略，让百姓端稳就业饭碗

就业是民生之本。数据显示，今年1—7月份，全国城镇新增就业822万人，完成全年目标的74.7%；7月份，全国城镇调查失业率为5.1%，低于5.5%的控制目标。

“今年以来，我国就业形势逐步企稳，稳中加固，这主要得益于经济恢复的有力支撑和政策服务的持续发力。”人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹说。

张莹分析，从就业指导到创业培训，再到创业贷款，就业优先政策持续发力，各项就业服务持续推进，促进就业市场向稳转好。

西藏林芝市的“95后”乔象渊坦言：“感谢政府部门及时帮扶，让我们渡过了难关。”如今他和他的团队创立了两家公司，帮助当地菌菇等特产“飞”出大山，走入千家万户。

今年以来，一系列稳就业、促就业的措施落地，有力地稳定了市场预期。从制造业、建筑业再到服务业，许多行业的景气度持续回升，带动用工需求增加。7月份，全国服务业生产指数同比增长7.8%，高于2019年、2020年同期增速，服务业持续恢复，带动就业规模持续扩大。

我国经济持续稳定恢复，企业用工需求增加，劳动力市场持续回暖。另外，新业态新模式蓬勃发展，不断拓展就业渠道、拓宽就业空间。未来5年，全国供应链管理师需求总量达600万人左右；农业经理人缺口有150万人左右，无人机驾驶员需求量近100万人……随着第四批18个新职业的发布，有着广阔前景的56个新职业为劳动者提供更多新选择。

就业形势保持总体稳定，带动居民收入实现较快增长。今年上半年，全国居民人均可支配收入同比实际增长12%，两年平均实际增长5.2%，与经济增长基本同步。其中，工资性收入同比增长12.1%，两年平均增长7.2%。

就业形势保持总体稳定的同时，民生保障持续改善。今年，我国退休人员基本养老金上调4.5%，实现“十七连涨”。困难群体基本生活保障不断加强，各地及时做好社会救济和临时救助，上半年全国居民人均社会救济和补助收入增长9.6%，人均政策性生活补贴收入增长22.8%，基本民生得到有效保障。

“我们也要看到，当前国内外环境依旧复杂严峻，经济稳定恢复的基础仍需巩固，部分服务业恢复还比较慢，相关行业就业岗位不足，就业领域仍面临一定压力。”国家统计局人口和就业统计司司长张毅说，特别是就业结构性矛盾依然存在。今年高校毕业生总量达到909万人，随着毕业季到来，需要进一步做好高校毕业生就业工作。

张莹介绍，下一阶段，要继续坚持就业优先政策，延续实施减负稳岗扩就业政策，加强对重点群体的就业帮扶，优化就业服务，扩大就业容量，“通过一系列政策举措的实施，我们有信心确保就业形势稳定，完成全年目标任务。”

政策不留空白，全力巩固拓展脱贫攻坚成果

经过全党全国各族人民共同努力，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，历史性地解决了绝对贫困问题。当前，坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，是一项重要的民生任务。

“脱贫攻坚战取得全面胜利，绝不意味着可以歇歇脚、喘口气。”北京师范大学中国扶贫研究院院长张琦说，要清醒看到，脱贫地区的产业普遍搞起来了，但技术、资金、人才、市场等支撑还不强，产业基础比较薄弱。从重点人群看，已脱贫人口中有一部分人存在返贫风险，边缘人口中还有一些人存在致贫风险。

今年以来，脱贫地区瞄准薄弱环节和重点人群，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白。

“当前要重点防止脱贫户和一些边缘户返贫致贫。”国家乡村振兴局有关负责人介绍，今年以来，着重建立防止返贫的监测和帮扶机制，对各地工作进行定期调度，健全农村低收入人口的监测帮扶机制，分层分类做好救助工作，切实把脱贫攻坚成果巩固住、拓展好。

防止返贫，不断筑牢保障网络。今年一季度，河北省共确定防贫监测对象4.1万户9.7万人，全部落实帮扶措施。在河北省魏县，医保、民政等惠民政策联成“一张网”，精准为脱贫户、边缘户等兜牢底。

促进脱贫产业提档升级。“无论是巩固拓展脱贫攻坚成果，还是全面推进乡村振兴，都需要乡村产业提档升级。当前各地应继续在提升产业质量和效益、延伸产业链条、增强带动能力上下功夫”。中国人民大学农业与农村发展学院教授郑风田介绍。

“今年我们延伸花椒产业链，建设加工厂和冷库，与30多家龙头企业建立稳定的产销联结。产业强起来，带动上千名农民靠种花椒致富。”甘肃省陇南市瑞达花椒专业合作社负责人寇瑞说。

特色产业让群众口袋鼓起来。据统计，全国累计建成种植养殖加工等各类产业基地超过30万个，每个脱贫县都形成了2至3个特色鲜明的主导产业。目前脱贫县1.4万多家市级以上龙头企业带动500多万脱贫户持续增收。

稳定政策，长效机制不断完善。今年以来，各地加强组织保障，强化工作力量，坚持向重点乡村选派驻村第一书记和工作队。湖南省选派了2.4万余名优秀干部组成新一轮驻村工作队，5月7日前全部到岗。广西壮族自治区已向脱贫村、易地搬迁安置村（社区）、乡村振兴重点村等选派驻村第一书记和工作队员近1.6万名。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥分析，中央提出对脱贫县从脱贫之日起设立5年过渡期，保持主要帮扶政策总体稳定。接下来，各地各部门应着重加强对农村低收入人口常态化帮扶，发展壮大脱贫地区产业，继续支持脱贫地区增强内生发展能力，确保不发生规模性返贫，接续推进乡村全面振兴。

实现全年物价调控目标有基础、有条件

今年1—7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.6%。其中，7月份，CPI同比上涨1.0%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降3.7%，降幅比上月扩大2.0个百分点，影响CPI下降约0.69个百分点。

“从当前看，我国物价总体稳定，居民消费价格处于温和上涨态势，涨幅处于近年来较低水平。”中国宏观经济研究院综合形势室主任郭丽岩认为，“食品价格稳中有降，是近期抑制CPI涨幅扩大的主要原因。”

保障粮油肉蛋菜等重要民生商品生产供应和价格稳定，事关人民群众基本生活。今年以来，我国农业生产兴旺，夏粮产量再创历史新高，稻谷、小麦供给充足，价格基本平稳，生猪生产持续恢复。粮食和重要农产品有效供给为我国经济运行稳中加固、稳中向好，起到了压舱石的作用。

政策措施精准有效。今年以来，《关于完善重要民生商品价格调控机制的意见》《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》等文件相继出台，健全价格监测预测预警系统，加强重要民生商品价格调控……各地区各部门按照精准调控要求，针对市场变化，突出重点综合施策，多措并举加强供需双向调节，保供稳价措施效果初步显现。

未来物价将如何运行？

专家分析，从支撑CPI稳定运行的因素看，食品价格总体上涨压力不大；虽然工业消费品价格会受国际大宗商品价格上涨影响，但不存在持续大幅上涨的基础；随着餐饮、住宿、旅游消费需求逐渐恢复，服务价格将会有一定程度的回升，但也有望保持小幅上涨。

从影响CPI的不确定因素来看，专家提示，“要关注国际原油价格走势，对我国国内成品油和下游石化行业工业品价格的传导影响。”

“综合判断，全年物价保持温和上涨，实现全年3%左右的调控目标有基础、有条件。”国家统计局国民经济综合统计司司长刘爱华说。

供给能力稳定，夯实保供稳价基础。“400多亩小麦已经归仓，接着种了500多亩优质水稻。我们已经和米厂签了订单，收购价每斤比市场价高出3分钱。”安徽省天长市石梁镇蔡河村种粮大户汪俊国说。

粮价是百价之基。农业农村部有关负责人表示，今年我国秋粮面积预计超过12.9亿亩，比去年有所增加，目前秋粮长势较好。下一步，将立足抗灾夺丰收，狠抓秋粮田管、防灾减灾、病虫防控，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

完善体制机制。“今年以来的一系列精准有效的政策‘组合拳’，夯实了物价稳定运行的基础。”郭丽岩说，接下来有关部门应继续加强供需双向调节，确保价格信号持续发挥引导供求循环的作用。与此同时，注重构建长效机制，补短板、强弱项，构建起重要民生商品保供稳价的“四梁八柱”。

悠悠万事，民生为大。保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。新征程上，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，践行以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，让老百姓的日子越过越红火。

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 13 版）

(责编：白宇、赵欣悦)