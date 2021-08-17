本报武汉8月16日电 （记者田豆豆）记者从湖北省人社厅获悉：湖北将深化实施一系列减负稳岗扩就业政策措施，包括阶段性降低失业保险、工伤保险费率、普惠性失业保险稳岗返还政策、企业吸纳就业补贴政策等。

据介绍，中小微企业吸纳就业困难人员、零就业家庭成员、离校两年内高校毕业生、登记失业人员就业并开展以工代训的，可根据吸纳人数给予企业职业培训补贴。对脱贫人口、就业困难人员、长江禁捕退捕渔民、零就业家庭成员、“两后生”中的农村学员和城市低保家庭学员参加培训的，在落实职业培训补贴的同时，给予生活费（含交通费）补贴。

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 13 版）

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