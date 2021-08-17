湖北向中小微企业发放吸纳就业补贴
2021年08月17日05:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报武汉8月16日电 （记者田豆豆）记者从湖北省人社厅获悉：湖北将深化实施一系列减负稳岗扩就业政策措施，包括阶段性降低失业保险、工伤保险费率、普惠性失业保险稳岗返还政策、企业吸纳就业补贴政策等。
据介绍，中小微企业吸纳就业困难人员、零就业家庭成员、离校两年内高校毕业生、登记失业人员就业并开展以工代训的，可根据吸纳人数给予企业职业培训补贴。对脱贫人口、就业困难人员、长江禁捕退捕渔民、零就业家庭成员、“两后生”中的农村学员和城市低保家庭学员参加培训的，在落实职业培训补贴的同时，给予生活费（含交通费）补贴。
《 人民日报 》（ 2021年08月17日 13 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 如何“助攻”实体经济高质量发展？听听专家怎么说
- 人民网北京8月16日电 （记者毕磊）近年来，我国数字经济创新创业活跃，数字技术蓬勃发展，数字经济与实体经济的融合日益深化，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现。专家指出，实体经济的产业形态在发生变化，基于数字化、智慧化的产业链、供应链进行分工，产生了新的分工模式和更多的产业形态。…
相关新闻
- 评论
- 关注