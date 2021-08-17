本报南宁8月16日电 （记者庞革平）近日，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印发通知，部署全面推广职业培训券工作。根据工作安排，广西将发放17.5万张培训券，全面推广职业培训。

通知明确，自2021年7月起，广西企业职工、高校毕业生、中等职业院校毕业生参加职业技能培训原则上均需使用职业培训券结算培训补贴，逐步实现其他群体使用职业培训券结算培训补贴。2021年，广西计划发放职业培训券17.5万张。2022年，广西将实现面向所有参加政府补贴性职业技能培训的人员发放职业培训券，归集技能培训、职业资格、技能等级等证书信息，逐步累积形成以社保卡为载体的劳动者终身职业技能培训电子档案。

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 13 版）

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